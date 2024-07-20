Виктор Томенко пожелал удачи участникам Олимпиады сельских спортсменов

Соревнования проходят в селе Родино

20 июля 2024, 09:10, ИА Амител

Открытие летней Олимпиады в Родино / Фото: "Алтайский спорт"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал удачи участникам 44-й Олимпиады сельских спортсменов.

Церемония открытия соревнований состоялась 19 июля в райцентре Родинского района, который принимает краевые соревнования второй год подряд.

На состязания приехали 1412 спортсменов из 50 районов, которые участвуют в 11 видах спорта, включая баскетбол, волейбол, футбол, самбо, гири, городки, настольный теннис, легкую атлетику и полиатлон.

Как отметил глава региона, среди участников есть в том числе мастера спорта международного класса.

"Отличная любимая многими жителями края традиция, ведь поболеть за своих родных и друзей приезжают целыми большими компаниями. Желаю удачи всем участникам в этом году!" – написал Томенко в телеграм-канале.

Итоги Олимпиады подведут в воскресенье, 21 июля.