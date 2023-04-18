Томенко пожелал стойкости и здоровья родившимся в зоопарке львятам и тигрятам
Животные появились на свет в праздник Пасхи
18 апреля 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал стойкости и крепкого здоровья львятам и тигрятам, родившимся на днях в "Лесной сказке".
"В нашем зоопарке с разницей в один день родились тигрята и львята. Жить в нашем сибирском климате непросто, давайте пожелаем им стойкости и крепкого здоровья!" – написал глава региона в телеграм-канале.
Напомним, тигрята в "Лесной сказке" родились в праздник Пасхи 16 апреля. А затем на свет появились и львята.
Директор Сергей Писарев отмечал, что теперь в городском зверинце "детский сад котяток".
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