Томенко пожелал стойкости и здоровья родившимся в зоопарке львятам и тигрятам

Животные появились на свет в праздник Пасхи

18 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал стойкости и крепкого здоровья львятам и тигрятам, родившимся на днях в "Лесной сказке".

"В нашем зоопарке с разницей в один день родились тигрята и львята. Жить в нашем сибирском климате непросто, давайте пожелаем им стойкости и крепкого здоровья!" – написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, тигрята в "Лесной сказке" родились в праздник Пасхи 16 апреля. А затем на свет появились и львята.

Директор Сергей Писарев отмечал, что теперь в городском зверинце "детский сад котяток".