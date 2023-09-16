Томенко прокомментировал открытие "Алтайской регаты" в Барнауле

Международные соревнования проходят на гребном канале с 15 по 17 сентября

16 сентября 2023, 17:20, ИА Амител





















Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на открытии международных соревнований по гребле "Алтайская регата", которые с 15 по 17 сентября проходят на барнаульском гребном канале, поприветствовал участников и болельщиков, а также поблагодарил спортсменов и организаторов за спортивный праздник. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Приятно видеть, как за последние несколько лет наш гребной канал стал местом притяжения и спортсменов, и жителей города всех возрастов, и туристов", – отметил глава региона.

Также добавил, что краевые власти продолжат поддерживать Федерацию по гребле и развивать гребной канал, чтобы "наши алтайские спортсмены, у которых и сейчас выдающиеся успехи на российских и международных соревнованиях, завоевывали новые победы".

Напомним, в турнире соревнуются около 400 спортсменов из России, Белоруссии, а также стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Участники состязаются за награды в трех дисциплинах: гребле на байдарках и каноэ, а также на лодках "Дракон" и сапбордах. Гостями "Алтайской регаты" стали олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай.