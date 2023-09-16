Международные соревнования по гребле "Алтайская регата" официально открыты в Барнауле

Старт турниру дал губернатор Виктор Томенко

16 сентября 2023, 14:15, ИА Амител













Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На гребном канале Барнаула 16 сентября состоялась церемония открытия международных соревнований по гребле "Алтайская регата", передает корреспондент amic.ru.

Открывал мероприятие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В состязаниях посоревнуются около 400 спортсменов из России, Белоруссии, а также стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Участники поборются за награды в трех дисциплинах: гребле на байдарках и каноэ, а также на лодках "Дракон" и сапбордах. Гостями "Алтайской регаты" стали олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай.

Проходит турнир с 15 по 17 сентября.