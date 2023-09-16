Международные соревнования по гребле "Алтайская регата" официально открыты в Барнауле
Старт турниру дал губернатор Виктор Томенко
16 сентября 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова / amic.ru
На гребном канале Барнаула 16 сентября состоялась церемония открытия международных соревнований по гребле "Алтайская регата", передает корреспондент amic.ru.
Открывал мероприятие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В состязаниях посоревнуются около 400 спортсменов из России, Белоруссии, а также стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Участники поборются за награды в трех дисциплинах: гребле на байдарках и каноэ, а также на лодках "Дракон" и сапбордах. Гостями "Алтайской регаты" стали олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай.
Проходит турнир с 15 по 17 сентября.
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