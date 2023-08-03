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Томенко проверил, как ликвидировали последствия урагана в Новичихе

Глава региона подчеркнул, что лично следит за тем, как в Алтайском крае устраняются последствия ЧП

03 августа 2023, 14:33, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Новичиху и проверил, как прошел ремонт крыши спорткомплекса, которую сорвало во время урагана в марте 2023 года.

"Видно, что много сделано, все не зря. Я рад, что здесь, в школе, закончился весь объем работ. Вы справились с аварийной ситуацией, молодцы. Теперь все надежно. Комплекс хороший, внутри очень комфортный. Можно и окружные соревнования здесь принимать", – отметил Томенко.

Он также подчеркнул, что для правительства края первоочередная задача – помочь жителям, которые оказались в беде из-за стихии.

"Я лично слежу за тем, как ликвидируются последствия таких ЧП", – указал глава региона.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Виктор Томенко

Комментарии 2

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15:08:11 03-08-2023

а где фотография с гиревиками?

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Гость

19:39:45 03-08-2023

А что, и губернатор любит играть в "ладушки" на 2 фото.

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