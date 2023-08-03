Томенко проверил, как ликвидировали последствия урагана в Новичихе
Глава региона подчеркнул, что лично следит за тем, как в Алтайском крае устраняются последствия ЧП
03 августа 2023, 14:33, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Новичиху и проверил, как прошел ремонт крыши спорткомплекса, которую сорвало во время урагана в марте 2023 года.
"Видно, что много сделано, все не зря. Я рад, что здесь, в школе, закончился весь объем работ. Вы справились с аварийной ситуацией, молодцы. Теперь все надежно. Комплекс хороший, внутри очень комфортный. Можно и окружные соревнования здесь принимать", – отметил Томенко.
Он также подчеркнул, что для правительства края первоочередная задача – помочь жителям, которые оказались в беде из-за стихии.
"Я лично слежу за тем, как ликвидируются последствия таких ЧП", – указал глава региона.
15:08:11 03-08-2023
а где фотография с гиревиками?
19:39:45 03-08-2023
А что, и губернатор любит играть в "ладушки" на 2 фото.