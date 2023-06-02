Томенко распустил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае
Оперштаб с 2020 года по 2022-й ежедневно публиковал информацию по количеству заболевших ковидом и выздоровевших
02 июня 2023, 17:16, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал утратившими силу некоторые акты, направленные на борьбу с коронавирусом в регионе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства края.
В частности, распущен оперативный штаб, созданный "для реализации мер профилактики и контроля за возникновение и распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае".
Напомним, оперштаб с 2020 года публиковал информацию о количестве заболевших ковидом в регионе и выздоровевших. В июне 2022 года оперштаб сообщил о прекращении публикации ежедневной статистики.
Также отменён указ о закрытом режиме работы организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в стационарной форме.
Кроме того, перестали действовать указы по предупреждению распространения ковида, требующие масочного и перчаточного режима, социальной дистанцит, запрета на массовые акции и не только.
Напомним, обязательный масочный режим в Алтайском крае отменили в июне 2022 года.
Ранее специалисты назвали количество переболевших ковидом с 2020 года в регионе.
17:20:19 02-06-2023
Как они теперь без призовых? Оголодают ?
20:12:30 02-06-2023
Позабыли раньше отменить?