Томенко распустил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае

Оперштаб с 2020 года по 2022-й ежедневно публиковал информацию по количеству заболевших ковидом и выздоровевших

02 июня 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал утратившими силу некоторые акты, направленные на борьбу с коронавирусом в регионе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства края.

В частности, распущен оперативный штаб, созданный "для реализации мер профилактики и контроля за возникновение и распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае".

Напомним, оперштаб с 2020 года публиковал информацию о количестве заболевших ковидом в регионе и выздоровевших. В июне 2022 года оперштаб сообщил о прекращении публикации ежедневной статистики.

Также отменён указ о закрытом режиме работы организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в стационарной форме.

Кроме того, перестали действовать указы по предупреждению распространения ковида, требующие масочного и перчаточного режима, социальной дистанцит, запрета на массовые акции и не только.

Напомним, обязательный масочный режим в Алтайском крае отменили в июне 2022 года.

Ранее специалисты назвали количество переболевших ковидом с 2020 года в регионе.