"Себе дороже". Когда начнут строить новую ВПП для аэропорта Барнаула?

На обновление инфраструктуры необходимо не менее 9 миллиардов рублей

13 февраля 2023, 07:10, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Строительство новой взлётно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту может начаться только после того, как Алтайский край получит деньги из федерального бюджета. Окончательно решит, насколько необходимо строить полосу, специальная авиационная комиссия, которая приедет в Барнаул в 2024 году, объяснил amic.ru заместитель гендиректора авиапредприятия "Алтай" Виктор Пацар. Рассказываем подробнее, как будут возводить полосу и сколько на это потратят денег.

Когда начнут строить новую ВПП?

Сейчас регион стоит в очереди на включение проекта реконструкции взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Барнаула в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Изначально планировалось, что работы на объекте завершатся в 2025 году, однако сейчас их перенесли на период до 2030 года.

Как пояснил Виктор Пацар, на сегодняшний день решён вопрос с землеотведением, но необходимо заниматься проектированием полосы. В 2024 году в Барнаул приедут специалисты и оценят её состояние. По словам Пацара, в перспективе планируют строить новую ВПП, а "старую" оставят как запасную.

"Заниматься ремонтом уже существующей полосы – себе дороже. Проще построить новую, чем восстанавливать старую полосу. После строительства новой старую можно использовать как запасную", – пояснил заместитель гендиректора авиапредприятия "Алтай".

В 2021 году во время визита на Алтай премьер-министр страны Михаил Мишустин распорядился выделить около 10 миллиардов рублей на строительство новой взлётно-посадочной полосы. Планировалось, что работы по возведению ВПП начнутся в 2025 году и продлятся около двух лет. Чтобы не останавливать работу аэропорта на этот срок, принято решение строить новую полосу рядом с существующей.

Сколько будет стоить новая полоса?

Около 9 миллиардов рублей. Впрочем, эта сумма была названа ещё до начала военной операции на Украине, и с уходом из России многих западных компаний, видимо, придётся пересматривать проект.

А когда начнут строить новый терминал?

Осенью 2023 года. Завершат работы в 2026 году. При реконструкции придётся полностью разрушить зал для прилёта. Часть территории аэровокзала огородят. Однако строительство нового терминала по соседству со "старым" не отразится на качестве обслуживания пассажиров. На первом этапе на вокзале придётся разделить потоки прилетающих и улетающих пассажиров.

Площадь здания увеличится в два раза, у аэропорта появится новый трёхэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилёта и камера хранения, а на третьем – зона вылета.

Будет три телескопических трапа, все три этажа будут соединены эскалаторами и лифтами. Меняется вся схема организации дорожного движения. Предполагается краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания. Сохранится долгосрочная парковка на 200 машин и служебная парковка на 70 мест.