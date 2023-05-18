На эти цели в год потребуется свыше 348 млн рублей

18 мая 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Выплаты детям войны в Алтайском крае могут сделать ежемесячными. С такой инициативой вышла фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС. Эсеры предлагают платить с января 2024 года по 500 рублей каждому жителю краю, относящемуся к данной категории. Недавно в регионе был принят закон, который предусматривает ежегодные выплаты по 2 тысячи рублей детям войны.

Как отметил руководитель фракции СРЗП Александр Молотов, законопроект справороссов об установлении выплат для граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года (дети войны) будут рассматривать на ближайшей сессии Заксобрания, 25 мая. По мнению Молотова, шансы на принятие документа достаточно высокие: всё зависит от явки депутатов.

"Если депутаты всех оппозиционных фракций, а также внефракционные депутаты прибудут на сессию краевого парламента, наш закон будет принят, даже если его не поддержат депутаты от партии власти", – прокомментировал эсер.

По данным Минсоцзащиты Алтайского края, по состоянию на конец апреля в регионе проживало 83,5 тысячи человек, которым присвоен статус "дети войны". При этом ещё в начале марта речь шла о 85 тысячах таких граждан.

По подсчётам эсеров, для того чтобы ежемесячно выплачивать по 500 рублей детям войны, из краевого бюджета в следующем году необходимо дополнительно направить почти 350 млн рублей. Для сравнения: в такую же сумму оцениваются предстоящие в сентябре 2023 года выборы губернатора Алтайского края.

В случае принятия новый закон может вступить в силу с 1 января 2024 года. Напомним, на апрельской сессии АКЗС депутаты единогласно поддержали предложение ежегодно выплачивать детям войны по 2 тысячи рублей. На эти цели из краевого бюджета направили более 172 млн рублей. До этого выплаты детям войны назначались только в честь юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне.

Для категории "дети войны" в крае действует ряд льгот: внеочередное получение медицинской помощи, материальная помощь при подключении природного газа и некоторые другие. Кроме того, многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда.