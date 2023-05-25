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Томенко рассказал, как "шаг за шагом приводят в порядок" дороги в Алтайском крае

За пять лет в регионе построено и отремонтировано около 4 тыс. километров дорог

25 мая 2023, 12:39, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков
Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Алтайский край за пять лет получил на развитие дорожного хозяйства около 75 млрд рублей, из них 23 млрд – в прошлом году. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал во время отчёта о работе правительства за 2022 год.

Томенко напомнил, что край лидирует среди всех регионов России по протяжённости дорог – более 55 тысяч километров. За пять лет построено и отремонтировано порядка 4 тыс. км дорог, более 80 сооружений – мостов, развязок, путепроводов.

"Нам удалось выйти на весьма серьёзный темп: приводим в порядок около 400 км дорог ежегодно. Конечно, хотелось бы значительно больше. Продолжаем заниматься ремонтом, реконструкцией, строительством как краевых дорог, так и местных. Шаг за шагом приводим в порядок улично-дорожную сеть. Работаем во всех без исключения муниципальных образованиях края", – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что ежедневно по дорогам региона ездят десятки тысяч автомобилей и автобусов, поэтому "очень важно, чтобы эффект от работы почувствовали на себе как можно больше жителей края".

Что касается федеральных дорог, то приоритетом остаётся расширение Чуйского тракта, добавил Томенко.

Виктор Томенко Алтайский край Дороги
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