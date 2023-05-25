Томенко рассказал, как "шаг за шагом приводят в порядок" дороги в Алтайском крае

За пять лет в регионе построено и отремонтировано около 4 тыс. километров дорог

25 мая 2023, 12:39, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Алтайский край за пять лет получил на развитие дорожного хозяйства около 75 млрд рублей, из них 23 млрд – в прошлом году. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал во время отчёта о работе правительства за 2022 год.

Томенко напомнил, что край лидирует среди всех регионов России по протяжённости дорог – более 55 тысяч километров. За пять лет построено и отремонтировано порядка 4 тыс. км дорог, более 80 сооружений – мостов, развязок, путепроводов.

"Нам удалось выйти на весьма серьёзный темп: приводим в порядок около 400 км дорог ежегодно. Конечно, хотелось бы значительно больше. Продолжаем заниматься ремонтом, реконструкцией, строительством как краевых дорог, так и местных. Шаг за шагом приводим в порядок улично-дорожную сеть. Работаем во всех без исключения муниципальных образованиях края", – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что ежедневно по дорогам региона ездят десятки тысяч автомобилей и автобусов, поэтому "очень важно, чтобы эффект от работы почувствовали на себе как можно больше жителей края".

Что касается федеральных дорог, то приоритетом остаётся расширение Чуйского тракта, добавил Томенко.