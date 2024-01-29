В Рубцовске до 2030 года построят элеватор и завод за 14 млрд рублей
Новые производства создадут около 360 рабочих мест
29 января 2024, 16:20, ИА Амител
Группа компаний "Благо", один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России, планирует реализовать крупный инвестпроект в Рубцовске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Соглашение о сотрудничестве Томенко подписал с гендиректором компании "Благо Инвест" Дмитрием Фосманом.
"Объем вложений на сегодняшний день оценивается в сумму более 14 миллиардов рублей. На юге края планируется построить элеватор на 120-130 тысяч тонн зерна, а также мультикультурный завод по переработке мощностью около 2 тысяч тонн в сутки – в первую очередь, с расчетом на подсолнечник и рапс", – рассказал глава региона.
Согласно плану, полностью реализовать проект компания намерена не позже 2030 года. Новые производства создадут около 360 рабочих мест.
Напомним, группа компаний "Благо" уже работает в Барнауле и Бийске, так что производственная площадка в Рубцовске будет уже третьей в Алтайском крае.
16:33:22 29-01-2024
Зачем так далеко заглядывать? Через семь лет будут деньги другие и ....
16:56:05 29-01-2024
Вообще то это группа компаний, в которых насчитывается 7 заводов.На Аптае - в Барнауле и Бийске. И занимают 7 место по крупности среди самых крупных компаний Алтая.
18:38:10 29-01-2024
а не кто не задавался то вопросом-а крестьяне то, в этом году,будут ли вообще что-то сеять, с такими конскими ценами на горючее и запчасти
11:43:48 30-01-2024
А крестьяне три года земли под ногами не видели, цены были на всю продукцию и с другими крестьянами животноводами и свиновода разговаривать разучились
12:23:15 30-01-2024
Два имеющихся элеватора .- не хватает уже. Так получается?
18:16:12 31-01-2024
360 рабочих мест!!! С ума сойти. АТЗ с 25 тысячами рабочих мест развалили, а сейчас по 10, по 50 мест. И тут прорыв!!! 360 мест, должно быть...
19:11:51 31-01-2024
В начале статьи написала что завод построят в Рубцовске, а в конце статьи - в Барнауле на площадях бывшего моторного завода. Где быть заводу.
22:55:14 31-01-2024
Инна (19:11:51 31-01-2024) В начале статьи написала что завод построят в Рубцовске, а в... В конце статьи ссылка на другую статью уже