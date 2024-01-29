В Рубцовске до 2030 года построят элеватор и завод за 14 млрд рублей

Новые производства создадут около 360 рабочих мест

29 января 2024, 16:20, ИА Амител

Виктор Томенко и Дмитрий Фосман / Фото: t.me/tomenko_22

Группа компаний "Благо", один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России, планирует реализовать крупный инвестпроект в Рубцовске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Соглашение о сотрудничестве Томенко подписал с гендиректором компании "Благо Инвест" Дмитрием Фосманом.

"Объем вложений на сегодняшний день оценивается в сумму более 14 миллиардов рублей. На юге края планируется построить элеватор на 120-130 тысяч тонн зерна, а также мультикультурный завод по переработке мощностью около 2 тысяч тонн в сутки – в первую очередь, с расчетом на подсолнечник и рапс", – рассказал глава региона.

Согласно плану, полностью реализовать проект компания намерена не позже 2030 года. Новые производства создадут около 360 рабочих мест.

Напомним, группа компаний "Благо" уже работает в Барнауле и Бийске, так что производственная площадка в Рубцовске будет уже третьей в Алтайском крае.