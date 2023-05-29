Томенко рассказал, как за пять лет повысится качество и надёжность ЖКХ на Алтае
Губернатор напомнил, что за последние пять лет в крае серьёзно улучшили инфраструктуру ЖКХ
29 мая 2023, 17:35, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал повышение качества и надёжности услуг ЖКХ "безусловным приоритетом" в своей работе. Об этом он написал в Telegram-канале.
В этом году в регионе начнут модернизацию коммунальной инфраструктуры за 2,7 млрд рублей. Большую часть – 2,1 млрд – привлекли через федеральный Фонд развития территорий. Программа рассчитана на пять лет.
"Лично участвовал в защите программы в Минстрое РФ, после чего наша заявка на финансирование была одобрена", – подчеркнул глава региона.
На самый крупный проект – реконструкцию очистных сооружений в Яровом – потратят 910 млн рублей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.
Также в программу вошли проекты ещё в восьми населённых пунктах. В частности, в сёлах Калманка (Калманский район), Троицкое (Троицкий район), Тогул (Тогульский район) и Огни (Усть-Калманский район) займутся реконструкцией систем водоснабжения.
"Мы серьёзно улучшили инфраструктуру ЖКХ края за последние пять лет. Шаг за шагом продолжаем решать вопросы в этой сфере. В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры заложили больше 6 млрд рублей", – отметил губернатор.
Ранее Виктор Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет.
18:07:11 29-05-2023
А можно уже несбыточные обещания от других кандидатов?
19:58:55 29-05-2023
а цены?
08:34:37 30-05-2023
Забыли дописать в заголовке: Спойлер "НИКАК!!!!")))))
08:35:19 30-05-2023
Цены на услуги сдерживать не планируют?В майской квитанции за 5 дней тепла выставили 986 руб!Это нормально?
11:27:53 30-05-2023
какой, очёчки, пиджачок
08:42:53 31-05-2023
Большинство людей для приготовления пищи покупают воду в магазинах или ставят фильтры, это к тому какая вода у нас в кране бежит. Это в Барнауле, а в деревнях ещё хуже. Когда будет настоящий контроль за водой, а не отписки водоканала
09:07:27 31-05-2023
Гость (08:42:53 31-05-2023) Большинство людей для приготовления пищи покупают воду в маг... я водопроводной пользуюсь