НОВОСТИОбщество

Томенко рассказал, как за пять лет повысится качество и надёжность ЖКХ на Алтае

Губернатор напомнил, что за последние пять лет в крае серьёзно улучшили инфраструктуру ЖКХ

29 мая 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал повышение качества и надёжности услуг ЖКХ "безусловным приоритетом" в своей работе. Об этом он написал в Telegram-канале.

В этом году в регионе начнут модернизацию коммунальной инфраструктуры за 2,7 млрд рублей. Большую часть – 2,1 млрд – привлекли через федеральный Фонд развития территорий. Программа рассчитана на пять лет.

"Лично участвовал в защите программы в Минстрое РФ, после чего наша заявка на финансирование была одобрена", – подчеркнул глава региона.

На самый крупный проект – реконструкцию очистных сооружений в Яровом – потратят 910 млн рублей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.

Также в программу вошли проекты ещё в восьми населённых пунктах. В частности, в сёлах Калманка (Калманский район), Троицкое (Троицкий район), Тогул (Тогульский район) и Огни (Усть-Калманский район) займутся реконструкцией систем водоснабжения.

"Мы серьёзно улучшили инфраструктуру ЖКХ края за последние пять лет. Шаг за шагом продолжаем решать вопросы в этой сфере. В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры заложили больше 6 млрд рублей", – отметил губернатор.

Ранее Виктор Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Только вперед и вверх. Как эксперты оценили пятилетку Томенко в Алтайском крае

Некоторые эксперты заявили, что во время отчёта открыли для себя губернатора с новой стороны
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край ЖКХ

Комментарии 7

Avatar Picture
5нр

18:07:11 29-05-2023

А можно уже несбыточные обещания от других кандидатов?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:58:55 29-05-2023

а цены?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:37 30-05-2023

Забыли дописать в заголовке: Спойлер "НИКАК!!!!")))))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:35:19 30-05-2023

Цены на услуги сдерживать не планируют?В майской квитанции за 5 дней тепла выставили 986 руб!Это нормально?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ух

11:27:53 30-05-2023

какой, очёчки, пиджачок

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:53 31-05-2023

Большинство людей для приготовления пищи покупают воду в магазинах или ставят фильтры, это к тому какая вода у нас в кране бежит. Это в Барнауле, а в деревнях ещё хуже. Когда будет настоящий контроль за водой, а не отписки водоканала

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:27 31-05-2023

Гость (08:42:53 31-05-2023) Большинство людей для приготовления пищи покупают воду в маг... я водопроводной пользуюсь

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров