Томенко рассказал, как за пять лет повысится качество и надёжность ЖКХ на Алтае

Губернатор напомнил, что за последние пять лет в крае серьёзно улучшили инфраструктуру ЖКХ

29 мая 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал повышение качества и надёжности услуг ЖКХ "безусловным приоритетом" в своей работе. Об этом он написал в Telegram-канале.

В этом году в регионе начнут модернизацию коммунальной инфраструктуры за 2,7 млрд рублей. Большую часть – 2,1 млрд – привлекли через федеральный Фонд развития территорий. Программа рассчитана на пять лет.

"Лично участвовал в защите программы в Минстрое РФ, после чего наша заявка на финансирование была одобрена", – подчеркнул глава региона.

На самый крупный проект – реконструкцию очистных сооружений в Яровом – потратят 910 млн рублей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.

Также в программу вошли проекты ещё в восьми населённых пунктах. В частности, в сёлах Калманка (Калманский район), Троицкое (Троицкий район), Тогул (Тогульский район) и Огни (Усть-Калманский район) займутся реконструкцией систем водоснабжения.

"Мы серьёзно улучшили инфраструктуру ЖКХ края за последние пять лет. Шаг за шагом продолжаем решать вопросы в этой сфере. В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры заложили больше 6 млрд рублей", – отметил губернатор.

Ранее Виктор Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет.