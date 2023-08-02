Томенко рассказал, на сколько процентов готов новый мост в Барнауле

Строительство путепровода должны закончить до 30 ноября

02 августа 2023, 12:41, ИА Амител

























































Виктор Томенко проверил строительство моста в Барнауле / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход строительства путепровода на проспекте Ленина в Барнауле.

"На сегодняшний день у нас нет срывов, нет сбоев, 75% уже, можно сказать, выполнено. До 30 ноября мы должны закончить", – заверили Томенко в ходе проверки объекта.

Глава региона также пообщался с бойцами студотрядов, которые входят в число строителей путепровода.

"Все внимание к вашей работе. Будете проезжать или проходить здесь зимой и думать: мой вклад здесь есть", – обратился Томенко к молодым людям.

Напомним, стоимость путепровода составит более 2 млрд рублей. Объект строится благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного федеральным центром.

Ранее рабочие начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина.