Томенко рассказал, на сколько процентов готов новый мост в Барнауле
Строительство путепровода должны закончить до 30 ноября
02 августа 2023, 12:41, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход строительства путепровода на проспекте Ленина в Барнауле.
"На сегодняшний день у нас нет срывов, нет сбоев, 75% уже, можно сказать, выполнено. До 30 ноября мы должны закончить", – заверили Томенко в ходе проверки объекта.
Глава региона также пообщался с бойцами студотрядов, которые входят в число строителей путепровода.
"Все внимание к вашей работе. Будете проезжать или проходить здесь зимой и думать: мой вклад здесь есть", – обратился Томенко к молодым людям.
Напомним, стоимость путепровода составит более 2 млрд рублей. Объект строится благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного федеральным центром.
Ранее рабочие начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина.
12:49:14 02-08-2023
Он в этом понимает ?
13:19:45 02-08-2023
Гость (12:49:14 02-08-2023) Он в этом понимает ?... ЗАЧЕМ?
12:49:25 02-08-2023
Мост новый, но почему такой ржавый?
12:52:30 02-08-2023
Уже больше двух? Помнится,примерно 1,750 млрд. обещали? "Однако в пути,собачка могла подрасти"?
12:55:06 02-08-2023
Ключевое слово должны
13:20:18 02-08-2023
Евгения (12:55:06 02-08-2023) Ключевое слово должны ... но не обязаны...
13:04:04 02-08-2023
2 года строить и ходить улыбаться, это дорого стоит.
13:04:42 02-08-2023
75% уже, можно сказать, выполнено ------------ А можно не сказать)))))))))))))
13:05:43 02-08-2023
Очень хочется верить, что "До 30 ноября ОНИ должны закончить".
20:29:14 02-08-2023
Роман (13:05:43 02-08-2023) Очень хочется верить, что "До 30 ноября ОНИ должны закончить... Это вряд ли. Хотя меня это не особо волнует
13:28:37 02-08-2023
Откуда сколько рабочих набрали для фотосессии? Когда смотрел на web-камеры, больше трех-четырех человек, не спеша ходящих друг за другом, не наблюдал.
13:35:49 02-08-2023
Уже больше двух? Помнится,примерно 1,750 млрд. обещали? "Однако в пути,собачка могла подрасти"?
13:49:44 02-08-2023
А если обкакаются? Готов кто-нибудь из них сесть за решётку за"освоение" денежных средств? Ждать осталось недолго: менее 4-х месяцев.
15:50:27 02-08-2023
Вася (13:49:44 02-08-2023) А если обкакаются? Готов кто-нибудь из них сесть за решётку ... "Во, деревня! Кто же его посадит? Он же памятник!"
14:01:20 02-08-2023
Классическая рубашка с короткими рукавами- верх безвкусицы
14:13:46 02-08-2023
Мост до 30 ноября, а выборы 10 сентября. Всё ясно, расходимся.
20:27:53 02-08-2023
Гость (14:13:46 02-08-2023) Мост до 30 ноября, а выборы 10 сентября. Всё ясно, расходимс... И топливо сразу подскочит после выборов.... Сейчас цену держат пока
14:22:33 02-08-2023
Не успеют,а после выборов вообще расслабятся
16:06:49 02-08-2023
как увидел сегодня утром полицаев у моста, сразу понял - томенко приедет
16:12:56 02-08-2023
Начинается! Как они изящно дату сдачи объекта начали обыгрывать! В прошлом году говорили - сдадим к ноябрю 2023 года; в течении года обещали сдать в ноябре, ну а сегодня Чиновник озвучил дату 30 ноября. Что ж, 30 ноября - это всё же ноябрь, не подкопаешься к словам. Но как ловко увеличили срок сдачи! Ждём - с!
16:40:49 02-08-2023
Гостья (16:12:56 02-08-2023) Начинается! Как они изящно дату сдачи объекта начали обыгрыв... Так при этом еще не уточнили какого года это заманчивое 30 ноября)))))))
16:35:34 02-08-2023
Мы должны радоваться? Четверть объема всех работ собираются выполнить в оставшиеся четыре месяца? Учитывая то, что ноябрь у нас зимний месяц? М - да!
17:36:49 02-08-2023
Гость (16:35:34 02-08-2023) Мы должны радоваться? Четверть объема всех работ собираются ... Фронт работ предстоит огромный, а сам мост даже не смонтирован, а ведь еще впереди укладка плит, полотна дороги, обустройство. И это все за 4 месяца? Что-то уж больно оптимистичная дата завершения строительства - 30 ноября.
21:48:44 02-08-2023
Гость (17:36:49 02-08-2023) Фронт работ предстоит огромный, а сам мост даже не смонтиров... Вот именно! К тому же, не понятно, как они подсчитали 75 процентов законченных работ. Если по сумме освоенных средств, то тогда да, возможно, и 75 процентов освоили. А мы - то, да, со стороны видим, что там работать ещё и работать. Да ещё и приёмка работ комиссией, экспертизы всякие, подписание бумаг время займёт. Акт ввода моста в эксплуатацию, могут, имхо, 31 декабря подписать. А работы в зимнее время увеличивают вложения, и ухудшают качество сооружения.
01:00:04 03-08-2023
Гость (21:48:44 02-08-2023) Вот именно! К тому же, не понятно, как они подсчитали 75 пр... 75% это означает, что мост уже смонтирован, но без сборки полотна, а тут вообще процентов 30, ну 35, но не больше. Чистое очковтирательство и Губернатор этого не в состоянии увидеть?
17:46:29 02-08-2023
Ха-ха! Как говорится все под контролем! А там то дожди то ранняя осень помешали и еще чего насобирают. Ну посмотрим, осталось 4 месяца.
18:12:33 02-08-2023
Каждый раз, когда прохожу новый мост на Матросова через Пивоварку,и вижу разрушенные бордюры до основания, полотно дороги капитально ремонтировали 2 раза, предчувствие очень плохое, его делали летом. В августе сдали с опозданием на месяц. А на новом рынке будут основное доделывать в дождь и снег. Жалко загубленных денег. 1 декабря через мост не поедем.
08:40:57 03-08-2023
И генплан утвердят после выборов, чтобы народ на вилы не поднял. Как понимаю Франк считает ниже своего достоинства отчитываться. Во марионетки
13:25:26 03-08-2023
Рабочих не на фотосессию пригласили, их действительно стало много там. но все равно, сомневаюсь, что успеют)
01:19:12 04-08-2023
По сути осталось 2 месяца до укладки дорожного полотна - чтобы до зимы успеть. Очень хороший критерий для голосования - у спеют в сентябре начать дорожное полотно делать - честь и хвала. Нет - а стоит ли поддерживать человека , который не держит своих обещаний. Уж очень для барнаульцев вопрос щепетильный.