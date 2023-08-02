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Томенко рассказал, на сколько процентов готов новый мост в Барнауле

Строительство путепровода должны закончить до 30 ноября

02 августа 2023, 12:41, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход строительства путепровода на проспекте Ленина в Барнауле.

"На сегодняшний день у нас нет срывов, нет сбоев, 75% уже, можно сказать, выполнено. До 30 ноября мы должны закончить", – заверили Томенко в ходе проверки объекта.

Глава региона также пообщался с бойцами студотрядов, которые входят в число строителей путепровода.

"Все внимание к вашей работе. Будете проезжать или проходить здесь зимой и думать: мой вклад здесь есть", – обратился Томенко к молодым людям.

Напомним, стоимость путепровода составит более 2 млрд рублей. Объект строится благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного федеральным центром.

Ранее рабочие начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина.

Барнаул Виктор Томенко Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 30

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Гость

12:49:14 02-08-2023

Он в этом понимает ?

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гость

13:19:45 02-08-2023

Гость (12:49:14 02-08-2023) Он в этом понимает ?... ЗАЧЕМ?

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Гость

12:49:25 02-08-2023

Мост новый, но почему такой ржавый?

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ГадкийЯ

12:52:30 02-08-2023

Уже больше двух? Помнится,примерно 1,750 млрд. обещали? "Однако в пути,собачка могла подрасти"?

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Евгения

12:55:06 02-08-2023

Ключевое слово должны

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гость

13:20:18 02-08-2023

Евгения (12:55:06 02-08-2023) Ключевое слово должны ... но не обязаны...

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Гость

13:04:04 02-08-2023

2 года строить и ходить улыбаться, это дорого стоит.

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Гость

13:04:42 02-08-2023

75% уже, можно сказать, выполнено ------------ А можно не сказать)))))))))))))

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Роман

13:05:43 02-08-2023

Очень хочется верить, что "До 30 ноября ОНИ должны закончить".

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Гость

20:29:14 02-08-2023

Роман (13:05:43 02-08-2023) Очень хочется верить, что "До 30 ноября ОНИ должны закончить... Это вряд ли. Хотя меня это не особо волнует

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Гость

13:28:37 02-08-2023

Откуда сколько рабочих набрали для фотосессии? Когда смотрел на web-камеры, больше трех-четырех человек, не спеша ходящих друг за другом, не наблюдал.

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ГадкийЯ

13:35:49 02-08-2023

Уже больше двух? Помнится,примерно 1,750 млрд. обещали? "Однако в пути,собачка могла подрасти"?

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Вася

13:49:44 02-08-2023

А если обкакаются? Готов кто-нибудь из них сесть за решётку за"освоение" денежных средств? Ждать осталось недолго: менее 4-х месяцев.

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Гость

15:50:27 02-08-2023

Вася (13:49:44 02-08-2023) А если обкакаются? Готов кто-нибудь из них сесть за решётку ... "Во, деревня! Кто же его посадит? Он же памятник!"

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Гость

14:01:20 02-08-2023

Классическая рубашка с короткими рукавами- верх безвкусицы

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Гость

14:13:46 02-08-2023

Мост до 30 ноября, а выборы 10 сентября. Всё ясно, расходимся.

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Гость

20:27:53 02-08-2023

Гость (14:13:46 02-08-2023) Мост до 30 ноября, а выборы 10 сентября. Всё ясно, расходимс... И топливо сразу подскочит после выборов.... Сейчас цену держат пока

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Гость

14:22:33 02-08-2023

Не успеют,а после выборов вообще расслабятся

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Гость

16:06:49 02-08-2023

как увидел сегодня утром полицаев у моста, сразу понял - томенко приедет

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Гостья

16:12:56 02-08-2023

Начинается! Как они изящно дату сдачи объекта начали обыгрывать! В прошлом году говорили - сдадим к ноябрю 2023 года; в течении года обещали сдать в ноябре, ну а сегодня Чиновник озвучил дату 30 ноября. Что ж, 30 ноября - это всё же ноябрь, не подкопаешься к словам. Но как ловко увеличили срок сдачи! Ждём - с!

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Гость

16:40:49 02-08-2023

Гостья (16:12:56 02-08-2023) Начинается! Как они изящно дату сдачи объекта начали обыгрыв... Так при этом еще не уточнили какого года это заманчивое 30 ноября)))))))

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Гость

16:35:34 02-08-2023

Мы должны радоваться? Четверть объема всех работ собираются выполнить в оставшиеся четыре месяца? Учитывая то, что ноябрь у нас зимний месяц? М - да!

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Гость

17:36:49 02-08-2023

Гость (16:35:34 02-08-2023) Мы должны радоваться? Четверть объема всех работ собираются ... Фронт работ предстоит огромный, а сам мост даже не смонтирован, а ведь еще впереди укладка плит, полотна дороги, обустройство. И это все за 4 месяца? Что-то уж больно оптимистичная дата завершения строительства - 30 ноября.

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Гость

21:48:44 02-08-2023

Гость (17:36:49 02-08-2023) Фронт работ предстоит огромный, а сам мост даже не смонтиров... Вот именно! К тому же, не понятно, как они подсчитали 75 процентов законченных работ. Если по сумме освоенных средств, то тогда да, возможно, и 75 процентов освоили. А мы - то, да, со стороны видим, что там работать ещё и работать. Да ещё и приёмка работ комиссией, экспертизы всякие, подписание бумаг время займёт. Акт ввода моста в эксплуатацию, могут, имхо, 31 декабря подписать. А работы в зимнее время увеличивают вложения, и ухудшают качество сооружения.

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Гость

01:00:04 03-08-2023

Гость (21:48:44 02-08-2023) Вот именно! К тому же, не понятно, как они подсчитали 75 пр... 75% это означает, что мост уже смонтирован, но без сборки полотна, а тут вообще процентов 30, ну 35, но не больше. Чистое очковтирательство и Губернатор этого не в состоянии увидеть?

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Гость

17:46:29 02-08-2023

Ха-ха! Как говорится все под контролем! А там то дожди то ранняя осень помешали и еще чего насобирают. Ну посмотрим, осталось 4 месяца.

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Гость

18:12:33 02-08-2023

Каждый раз, когда прохожу новый мост на Матросова через Пивоварку,и вижу разрушенные бордюры до основания, полотно дороги капитально ремонтировали 2 раза, предчувствие очень плохое, его делали летом. В августе сдали с опозданием на месяц. А на новом рынке будут основное доделывать в дождь и снег. Жалко загубленных денег. 1 декабря через мост не поедем.

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Еж

08:40:57 03-08-2023

И генплан утвердят после выборов, чтобы народ на вилы не поднял. Как понимаю Франк считает ниже своего достоинства отчитываться. Во марионетки

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Елена

13:25:26 03-08-2023

Рабочих не на фотосессию пригласили, их действительно стало много там. но все равно, сомневаюсь, что успеют)

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Гость

01:19:12 04-08-2023

По сути осталось 2 месяца до укладки дорожного полотна - чтобы до зимы успеть. Очень хороший критерий для голосования - у спеют в сентябре начать дорожное полотно делать - честь и хвала. Нет - а стоит ли поддерживать человека , который не держит своих обещаний. Уж очень для барнаульцев вопрос щепетильный.

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