Томенко: в Алтайском крае еще не исчерпаны резервы для дальнейшего роста зарплат

Губернатор отметил, что в реальном секторе зарплата в последние два года растет опережающими темпами

23 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае еще не исчерпаны резервы для дальнейшего роста зарплат. Такое мнение выразил губернатор Виктор Томенко в интервью "Толку".

По словам политика, возможности работодателя по установлению заработной платы зависят от экономической ситуации, и влияют в данном случае разные обстоятельства: курсы валют, ключевая ставка, возможность закупать импортные составляющие и прочее.

"Но исчерпаны ли резервы? Думаю, что нет. Во-первых, есть фактор естественной инфляции. Во-вторых, влияние макрорегулирования, финансово-кредитной политики государства. В-третьих, в этом году снова существенно увеличился МРОТ", – подчеркнул Томенко.

Губернатор напомнил, что в 2024 году власти региона планово увеличили фонд оплаты труда на 13%, выделив дополнительно 2,2 млрд рублей. При этом не исключено, что к этому вопросу в течение года вернутся снова, как это делали и ранее.

"В любом случае мы будем нацелены на то, чтобы сохранять высокую динамику прироста зарплат бюджетников, а они нередко выступают локомотивом – в реальном секторе зарплата в последние два года растет опережающими темпами", – отметил он.

24 апреля Виктор Томенко отчитается перед депутатами о работе правительства за 2023 год. Выступление состоится на сессии Алтайского Заксобрания.