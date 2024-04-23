Томенко: в Алтайском крае еще не исчерпаны резервы для дальнейшего роста зарплат
Губернатор отметил, что в реальном секторе зарплата в последние два года растет опережающими темпами
23 апреля 2024, 08:15, ИА Амител
В Алтайском крае еще не исчерпаны резервы для дальнейшего роста зарплат. Такое мнение выразил губернатор Виктор Томенко в интервью "Толку".
По словам политика, возможности работодателя по установлению заработной платы зависят от экономической ситуации, и влияют в данном случае разные обстоятельства: курсы валют, ключевая ставка, возможность закупать импортные составляющие и прочее.
"Но исчерпаны ли резервы? Думаю, что нет. Во-первых, есть фактор естественной инфляции. Во-вторых, влияние макрорегулирования, финансово-кредитной политики государства. В-третьих, в этом году снова существенно увеличился МРОТ", – подчеркнул Томенко.
Губернатор напомнил, что в 2024 году власти региона планово увеличили фонд оплаты труда на 13%, выделив дополнительно 2,2 млрд рублей. При этом не исключено, что к этому вопросу в течение года вернутся снова, как это делали и ранее.
"В любом случае мы будем нацелены на то, чтобы сохранять высокую динамику прироста зарплат бюджетников, а они нередко выступают локомотивом – в реальном секторе зарплата в последние два года растет опережающими темпами", – отметил он.
24 апреля Виктор Томенко отчитается перед депутатами о работе правительства за 2023 год. Выступление состоится на сессии Алтайского Заксобрания.
08:35:54 23-04-2024
Расти она может только на небольшой рост МРОТ. Все . Ответственность работодатели за обман в объявлениях не несут . В объявлении указывают любые суммы, а по факту в договоре МРОТ + "может быть тебе дадим премию"! Это не рост , это обман!
09:07:32 23-04-2024
гость (08:35:54 23-04-2024) Расти она может только на небольшой рост МРОТ. Все . Ответст... - "Это не рост , это обман!" Таков Дьявольский мир - обмани ближнего и дальнего, а сам грейся на солнышке.
09:20:25 23-04-2024
Гость (09:07:32 23-04-2024) - "Это не рост , это обман!" Таков Дьявольский мир - обмани ... может быть поэтому в России так много самозанятых? Самозанятый - это человек который несет за себя сам ответственность и не жалуется на работодателя.
08:48:21 23-04-2024
Губернатор напомнил, что в 2024 году власти региона планово увеличили фонд оплаты труда на 13%, выделив дополнительно 2,2 млрд рублей. Сами же их и распилили между собой.
09:08:13 23-04-2024
Когда рост доходов происходит только в отчётах на бумаге, резервы для его роста практически не ограничены
09:40:41 23-04-2024
Что в очередной раз доказывает аксиому что кто то где то не дорабатывает! Налоговая попустительствует нетрудоустроенности людей , статистика рисует непонятно что и непонятно откуда, по телевизору вообще все замечательно! А на деле даже к лор врачу на прием не попасть, только платно. А платно не лечат, только деньги тянут, кругом обман. Капитализм сдохнет обязательно!
10:32:24 23-04-2024
АМИК сегодня: "В Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения.
За первые два месяца смертность выросла, а рождаемость — упала".
Основополагающий показатель уровня жизни людей: зарплаты, питание, экология, медицина ...
11:08:05 23-04-2024
Гость (10:32:24 23-04-2024) АМИК сегодня: "В Алтайском крае ускорилась естественная убыл... вот и весь отчёт.
12:44:01 23-04-2024
рост у темпов, а не у зарплаты...
12:55:27 23-04-2024
Темпы рост инфляции ощущаем на себе ежемесячно.
Макро/микро ...
Тяжело на МРОТ жить .
16:49:54 23-04-2024
Тяжело вот и АМИК подтверждает.