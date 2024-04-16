Когда губернатор Томенко отчитается перед депутатами о работе и зачем это нужно?

Для нынешнего руководителя региона это будет уже шестой отчет о работе

16 апреля 2024, 07:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля отчитается перед депутатами о работе правительства за 2023 год. Выступление главы региона состоится на сессии АКЗС и станет ключевым в повестке заседания. Для Виктора Томенко это будет уже шестой ежегодный отчет о деятельности правительства. Тезисы доклада, с которыми выступит руководитель региона, уже известны. Рассказываем, о чем скажет губернатор во время выступления, зачем нужен отчет и на что он влияет.

Зачем губернатор отчитывается перед депутатами?

Делать это главу региона обязует закон: в 2010 году в России была одобрена поправка, по которой глава региона должен ежегодно отчитываться перед законодательным органом. С соответствующим предложением в свое время вышло Заксобрание Оренбургской области. Меру распространили и на другие субъекты страны. Таким образом, парламенты наделили контрольными полномочиями в отношении главы региона. Губернатор рассказывает о деятельности команды и лично отвечает на вопросы депутатов. Это позволяет вести народным избранникам более конструктивный диалог с исполнительной властью региона.

Как проходит сама процедура?

Губернатор рассказывает о результатах деятельности правительства в предыдущем году. А также ставит цели на ближайшие годы. Затем доклад комментируют лидеры фракций, после чего глава региона берет ответное слово. А уже после депутаты путем голосования решают, поддерживают они работу правительства или нет.

О чем расскажет Виктор Томенко на отчете в 2024 году?

Как ранее сообщал amic.ru, поддержка участников СВО, рост расходов на "социалку", успехи в промышленности и других сферах станут основными темами доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе в 2023 году. Глава региона расскажет об успехах в сельском хозяйстве (рекорды по сбору гречихи, свеклы, подсолнечника), ремонте дорог (дорожная отрасль получила в прошлом году рекордные 23 млрд рублей), газификации региона, строительстве школ и спортивных объектов. А еще затронет наболевшую тему кадрового дефицита, отчитается о зарплатах медиков и решении других проблем.

Ответит глава региона и на вопросы парламентариев. Список тем, волнующих народных избранников, уже сформирован. В этом году в него попало 10 вопросов. Среди них – CВО (будут ли новые меры поддержки участников); соблюдение сроков сдачи объектов при реализации краевой адресной инвестиционной программы и других проектов; реализация программы индивидуального развития региона (насколько она выполняет свою главную цель – повышение уровня жизни и роста доходов жителей); поддержка медиков (будут ли им увеличивать зарплаты и расширять меры поддержки); межпоселковое и межрайонное автобусное сообщение (будут ли восстанавливать сети межмуниципальных перевозок) и другие вопросы.

Как прошел отчет Виктора Томенко в 2023 году?

В 2023 году губернатор Виктор Томенко выступил с ежегодным отчетом 25 мая. В своем докладе он уделил внимание большинству ключевых аспектов социально-экономического развития региона, акцентировав внимание не только на отчетном периоде, но на и всей пятилетке своего губернаторства. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии, приведя ключевые показатели по разным сферам и отраслям; организации помощи семьям участников СВО со стороны социальных служб и волонтеров; успехах агропромышленного комплекса и рекордных за два года урожаях; ситуации в медицине; развитии крупнейших городов Алтайского края (Барнаул, Бийск, Рубцовск) и других направлениях. Тогда он подчеркнул, что слышит все замечания и критику, которые жители высказывают лично ему, в адрес правительства и других органов власти.

Какими были предыдущие отчеты Виктора Томенко?

Первый отчет Виктора Томенко состоялся 26 апреля 2019 года: тогда Томенко руководил регионом около года (официально он возглавил край в ходе сентябрьских выборов 2019 года). Поэтому губернатор докладывал по большей части не о своей работе, а Александра Карлина, который в мае 2018 года ушел с поста по собственному желанию. Первый отчет губернатора поддержали 63 человека (против – трое, один не голосовал).

С 2020 по 2022 год выступления губернатора проходили в парламентском центре из-за накрывшей регион пандемии коронавируса. В 2020 году отчет пришелся по душе 51 депутату, против выступили 11 человек, один не голосовал и один воздержался. В 2021-м губернатор отчитывался в последний раз перед предыдущим созывом парламента – "за" проголосовали 47 депутатов, 10 – против, один воздержался и один не голосовал.

А вот следующий созыв парламента уже был менее лоялен к губернаторским отчетам. В 2022 году отчет о работе правительства поддержали 44 человека, 22 воздержались, в 2023 году одобривших еще меньше: 42 человека (против – 19, не голосовали – 4 человека).