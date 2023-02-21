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Томенко: Алтайский край готов выполнять поручение Путина о подготовке кадров

Перезагрузка системы подготовки кадров позволит создавать новые рабочие места с высокими зарплатами

21 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край готов выполнять поручение президента Владимира Путина о подготовке кадров для современной экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин поставил задачу за пять лет подготовить миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения конкурентоспособности России.

"В настоящее время в Алтайском крае уже ведётся обучение высококвалифицированных специалистов для предприятий лёгкой промышленности. Средства на создание современнейшего образовательного кластера выделены по федеральному проекту "Профессионалитет", а также за счёт региона и предприятия-инвестора. Мы уже создаём похожие образовательные площадки для других отраслей промышленности", – сказал Томенко.

Он добавил, что перезагрузка системы подготовки кадров позволит создавать новые рабочие места с высокими зарплатами, в связи с чем Алтайский край приветствует и готов выполнять данное поручение.

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Комментарии 11

  • создавать новые рабочие места --- а как же высокотехнологичная экономика, про нее можно забыть, назад в прошлое, а станки где возьмут интересно.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А к повышению зарплат,край готов?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, НО ГЛАВНОЕ УБЕДИТЕЛЬНО )))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Что сделал Губернатор за 5 лет для подготовки и закрепления медицинских кадров, и почему такой результат?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Томенко ни чего не сказал. Общими фразами ответил.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Задача создания в России к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест является трудной, но реализуемой, считает президент Владимир Путин. Такая задача была поставлена главой государства в одном из указов в мае 2012 года. ------------------------ ТАК от этого указа отказались?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А почему сейчас не платят большие зарплаты специалистам? А кадрами почему не берегут, сегодня работают лояльные,но не далёкие работники
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Что сделал Губернатор за 5 лет для подготовки и закрепления медицинских кадров - Он недавно ответил, что никого удерживать в крае не собирается.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Молодежь бежит из края, как от чумы. Томенко недавно публично расписался в своем бессилии хоть как-то повлиять на этот процесс. Какие кадры он собирается здесь готовить - пенсионеров мобилизует, что ли? Так-то идея актуальная - после широкого жеста в сторону господина Мельниченко и Ко у некоторых уже процентов 60-70 от пенсии уходит на коммуналку. Так что идея создания рабочие мест для пенсионеров становится весьма актуальной!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Обращение не слушал, Томенко тоже.. но не сожалею..
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Очередная имитация бурной деятельности. Центр делает вид, что предпринимает меры, на местах делают вид, что их исполняют.
    22 февраля, Гость   Ответить
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