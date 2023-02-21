Томенко: Алтайский край готов выполнять поручение Путина о подготовке кадров

Перезагрузка системы подготовки кадров позволит создавать новые рабочие места с высокими зарплатами

21 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край готов выполнять поручение президента Владимира Путина о подготовке кадров для современной экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин поставил задачу за пять лет подготовить миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения конкурентоспособности России.

"В настоящее время в Алтайском крае уже ведётся обучение высококвалифицированных специалистов для предприятий лёгкой промышленности. Средства на создание современнейшего образовательного кластера выделены по федеральному проекту "Профессионалитет", а также за счёт региона и предприятия-инвестора. Мы уже создаём похожие образовательные площадки для других отраслей промышленности", – сказал Томенко.

Он добавил, что перезагрузка системы подготовки кадров позволит создавать новые рабочие места с высокими зарплатами, в связи с чем Алтайский край приветствует и готов выполнять данное поручение.