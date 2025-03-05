Когда вскроется лед на реках Алтайского края и затопит ли регион в 2025 году?

Высота снежного покрова в крае существенно превысила норму, а толщина льда на реках стала ниже не только прошлогодних, но и среднемноголетних значений

05 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Трескающийся лед на Оби / Фото: amic.ru

Реки на территории Алтайского края вскроются в конце третьей декады марта. Такое предположение сделали исходя из сложившихся и ожидаемых метеорологических условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Согласно данным Алтайского ЦГМС, высота снежного покрова в данный момент преимущественно выше нормы. А промерзания почвы и толщина льда на реках края ниже не только прошлогодних, но и среднемноголетних значений.

При этом в МЧС подчеркнули, что готовиться к предполагаемому половодью специалисты начали заблаговременно. План по минимизации возможного паводка утвердили еще в ноябре 2024 года. Сейчас комплекс защитных мероприятий продолжают выполнять.

Ранее стало известно, что весенний паводок в регионе может пойти по напряженному сценарию: запасы воды в снежном покрове в большинстве бассейнов рек превысили многолетние показатели.

"Снегозапасы в этом году приличные. Почти в 1,5 раза превышена норма в бассейне Алея: 141%. Напомню, в прошлом году там отмечалось подтопление. Для сравнения: на 20 января 2024 года показатель влагозапасов составил 77%. Идет превышение по Катуни (119%) и на Чумыше (116%). В бассейне Оби до Барнаула содержание воды в снеге уже составило 100%, в прошлом году на эту дату этот показатель был 69%", – рассказала ранее ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

Помимо этого, из-за отсутствия крепких сибирских морозов промерзание почвы в регионе оказалось ниже нормы и не превышает полуметра. Это говорит о том, что инфильтрация влаги в почву будет идти более интенсивно. Если весна окажется затяжной, то снег будет таять небольшими порциями и без больших превышений уровня. А если с обильными осадками, то сценарий может быть уже не таким оптимистичным, учитывая большие снегозапасы.

Напомним, за 2024 год число районов Алтайского края, подверженных риску весенних подтоплений, увеличилось с 35 до 49. Также известно, что подтопить во время весеннего половодья в регионе может более 15 тысяч домов.

Ежегодно краевые власти и ведомства принимают превентивные меры. Подготовка к сложному сезону начинается заблаговременно: лед распиливают и чернят, снег вывозят, ливневки очищают, а низменные участки отсыпают. Кроме того, ведется профилактическая работа с населением в период паводка, уточняются планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения.