Томенко встретился с участниками алтайских студенческих отрядов

Губернатор вручил благодарственное письмо от главы государства Михаилу Тюкалову — командиру отряда "Пересвет" из Бийска, который участвовал в гуманитарной миссии студотрядов в Донбассе

24 мая 2023, 17:47, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с участниками студенческих отрядов региона на открытии третьего трудового семестра. В своём Telegram-канале он заявил, что их выступления дают заряд бодрости и хорошего настроения.

Губернатор напомнил, что краевому студотряду "Алтай" уже почти исполнилось 60 лет. В него входят более 3,5 тысячи человек, которые работают больше чем по 90 различным направлениям деятельности.

"Активные, амбициозные, очень патриотично настроенные молодые люди, которые способны по-настоящему свернуть горы!" – оценил участников "Алтая" Томенко.

Он подчеркнул, что это подтверждается и большим количеством наград, которые получают участники студенческого отряда.

Кроме того, сегодня Томенко по поручению президента вручил благодарственное письмо от главы государства Михаилу Тюкалову – командиру отряда "Пересвет" из Бийска, который участвовал в гуманитарной миссии студотрядов в Донбассе.

Также в 2023 году в Алтайском крае впервые организован всероссийский сводный студенческий отряд "Белокуриха", который сформирован из представителей восьми регионов России.

"Уверен, ребята поближе познакомятся с Алтаем и полюбят его! Будем и дальше притягивать всех сюда – развивать край так, чтобы молодым людям хотелось здесь и отдыхать, и жить, и работать", – заявил глава Алтайского края.

Томенко пожелал всем бойцам студотрядов не только подвигов, но и дружеских отношений, которые они пронесут через всю жизнь.