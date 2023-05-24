"Здесь создаётся будущее". Как Томенко съездил на дамбу и посмотрел село после пожара

Поездка губернатора Алтайского края в Краснощёковский район была очень насыщенной

24 мая 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в селе Краснощёково, которое едва ли не сильнее всех в регионе ежегодно страдает из-за паводка. Чтобы решить проблему с подтоплением домов, в Краснощёково второй год ведут строительство сразу четырёх дамб общей стоимостью около полумиллиарда рублей. Виктор Томенко посетил объекты и выяснил, что будущие дамбы смогут навсегда защитить жителей райцентра от наводнений. А ещё глава региона открыл после ремонта новый Дом культуры, а также побывал в местной поликлинике и обсудил с его руководством проблемные моменты. Подробнее о том, что делал губернатор в Краснощёково, – в нашем материале.

Дамбы и новый мост

Строительство сразу четырёх гидрозащитных сооружений в Краснощёковском районе началось в 2022 году. 22 мая глава региона Виктор Томенко с воздуха – на вертолёте – и с земли осмотрел состояние дамб. Сейчас уровень воды в реках Чарыш и Землянка остаётся в пределах нормы, но уже в ближайшее время, согласно прогнозу синоптиков, ситуация может кардинально измениться. В зоне подтопления находятся около полутора тысяч человек. Новые дамбы смогут практически навсегда решить проблему паводка в районе.

Общая стоимость гидрозащитных сооружений – около 550 миллионов рублей. Большую часть средств регион получил из федерального бюджета. Сейчас работы выполнены наполовину, а полностью завершится строительство к концу 2024 года. Кроме того, по планам краевых властей, планируется построить новый мост через реку Землянку. Стоимость объекта составит 327 миллионов рублей. Длина переправы составит 170 метров, а ширина – шесть метров.

"Подготовка ко второй волне паводка – один из важнейших вопросов, которым мы с правительством и главами муниципалитетов занимаемся в ежедневном режиме. Ситуация под контролем, но есть тревожные прогнозы. Мы не только круглосуточно и внимательно следим за ситуацией во всех муниципалитетах. На уровне края заранее был сформирован план превентивных мер для защиты людей, который мы выполнили. После строительства дамбы при любом, даже самом высоком уровне повышения воды мы сможем практически полностью защитить Краснощёково от подтопления", – подчеркнул Виктор Томенко.

Борьба с пожарами

Губернатор побывал и на месте крупного пожара в Краснощёково, который произошёл здесь несколько дней назад. Огонь вспыхнул на свалке и был риск того, что он перебросится на жилые дома. Лишь усилиями пожарных удалось не допустить беды. Виктор Томенко заявил, что подобные ЧП во время пожароопасного сезона – вопиющий случай, который нельзя допустить в будущем.

"Организация чёткой и безопасной для жителей работы с отходами – это прямая ответственность глав муниципалитетов. Мы со своей стороны готовы помогать. Я уже дал поручение, чтобы все вопросы, касающиеся свалок, в самое ближайшее время были очень детально проработаны всеми главами во всех муниципалитетах с нашим Минстроем и главным управлением МЧС", – отметил Виктор Томенко.

Современный Дом культуры и нехватка врачей

Во время визита в Краснощёково глава региона открыл современный многофункциональный Дом культуры. На реконструкцию здания, где теперь будут проводить все районные праздники и концерты, из краевого бюджета потратили около 77 миллионов рублей.

"Желаю, чтобы у этого прекрасного Дома культуры было долгое и счастливое будущее. Открытие Дома культуры – праздник не только для района, но и для всего Алтайского края. Теперь здесь можно проводить мероприятия самого высокого уровня, а Дом культуры станет местом притяжения для всех местных жителей всех возрастов. Здесь создаётся будущее", – обратился губернатор к первым посетителям многофункционального центра.

В общей сложности за последние пять лет в Алтайском крае привели в порядок 340 объектов культуры, 70 из которых – капитально отремонтировали. Сейчас многофункциональные центры достраивают в Топчихе, Косихе, Завьялово, Солонешном, Крутихе и Усть-Калманке.

Под занавес своей поездки Виктор Томенко заглянул в недавно отремонтированную Краснощёковскую ЦРБ. Также в районе построена врачебная амбулатория в селе Берёзовка, а в 2025 году планируется построить ещё одну – в селе Карпово Втором. Глава ЦРБ Юлия Гурова обсудила с губернатором и кадровый вопрос. Благодаря краевой программе с 2018 года в больницу удалось привлечь 20 медиков, но этого всё равно недостаточно. Виктор Томенко пообещал главврачу обсудить этот вопрос на уровне Министерства здравоохранения.

Также побывал губернатор и в артели старателей "Поиск". В этом году на предприятии планируется запустить новую золотоизвлекающую фабрику, что позволит привлечь новые рабочие места.

Подводя итоги поездки, губернатор назвал её важной, которая позволяет оценить в целом ситуацию в районе. По словам Томенко, видно, что Краснощёково развивается, и краевые власти продолжат помогать реализовывать социально важные проекты.