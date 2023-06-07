Томенко выделил 75 млн рублей соцучреждениям Алтайского края
Деньги пойдут на новое оборудование, транспорт и другие цели
07 июня 2023, 10:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в преддверии Дня соцработника решил дополнительно выделить 75 млн рублей на укрепление базы соцучреждений. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.
Деньги пойдут на покупку современного медицинского и реабилитационного оборудования, а также на ремонт, обновление автопарка и транспорт для мобильных бригад, которые занимаются перевозкой пожилых людей.
Кроме того, допфинансирование направят на сопровождения людей с ограниченными возможностями и на развитие в крае системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
"За последние пять лет мы много сделали для развития сферы соцзащиты. Расходы на соцвыплаты увеличились больше чем в два раза – до 53 млрд рублей в этом году. Только в прошлом году капитально отремонтировали пять домов-интернатов, в этом – впервые за 10 лет в крае – началось строительство нового современного корпуса Центрального дома-интерната. И это только часть нашей ежедневной работы, которую мы обязательно будем продолжать", – заключил Томенко.
В конце мая губернатор побеседовал с семьями участников СВО и решил им помочь.
10:49:56 07-06-2023
если один трамвай стоит 75 млн..., то на эти-то деньги что закупят, как укрепят? причём все!..
11:19:58 07-06-2023
Это мелочи, для количества социальных учреждений. Посмотрите на социальных работников -убого в большей массе. УБОГО!
13:54:20 07-06-2023
Да вы чего! Это же дополнительные деньги, а не всё финансирование.Прямо такие миллионнеры чтобы рассуждать,что можно сделать,а что нельзя. И зачем соцзащите трамвай? И 100 процентов, что тот,кто написал про "убого" в глаза этих соцработников не видел
14:45:00 07-06-2023
А зачем в администрации края комитет по финансам и т.д., если Томенко приходится самому все выделять, раздавать, финансировать? Почему остальные не работают? Петрович им что, двужильный что-ли?
15:24:36 07-06-2023
Не Томенко выделил, а госбюджет
17:35:45 07-06-2023
Гость (15:24:36 07-06-2023) Не Томенко выделил, а госбюджет... Выборы скоро. И за него уже проголосовали по мнению эксперта 65%, поэтому это он выделил, лично.
15:57:53 07-06-2023
Здесь ключевое слово Томенко, а не то сколько выделил. На носу выборы губернатора.
16:29:18 07-06-2023
Гость (15:57:53 07-06-2023) Здесь ключевое слово Томенко, а не то сколько выделил. На но... Ага. Сейчас будет больше новостей - спас котёнка, перевёл бабушку через дорогу, поёт гимн по утрам и т.д.