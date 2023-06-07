Томенко выделил 75 млн рублей соцучреждениям Алтайского края

Деньги пойдут на новое оборудование, транспорт и другие цели

07 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в преддверии Дня соцработника решил дополнительно выделить 75 млн рублей на укрепление базы соцучреждений. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

Деньги пойдут на покупку современного медицинского и реабилитационного оборудования, а также на ремонт, обновление автопарка и транспорт для мобильных бригад, которые занимаются перевозкой пожилых людей.

Кроме того, допфинансирование направят на сопровождения людей с ограниченными возможностями и на развитие в крае системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

"За последние пять лет мы много сделали для развития сферы соцзащиты. Расходы на соцвыплаты увеличились больше чем в два раза – до 53 млрд рублей в этом году. Только в прошлом году капитально отремонтировали пять домов-интернатов, в этом – впервые за 10 лет в крае – началось строительство нового современного корпуса Центрального дома-интерната. И это только часть нашей ежедневной работы, которую мы обязательно будем продолжать", – заключил Томенко.

В конце мая губернатор побеседовал с семьями участников СВО и решил им помочь.