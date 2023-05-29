У губернатора Томенко заработала мобильная приёмная группа

Её специалисты ездят по сёлам и другим населённым пунктам и собирают обращения граждан по проблемным вопросам

29 мая 2023, 09:20, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

В Алтайском крае запустили в работу губернаторскую мобильную приёмную, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Виктор Томенко.

"Специалисты по моему поручению будут регулярно выезжать в разные населённые пункты края, чтобы собирать обращения и передавать их мне", – объяснил политик принцип работы приёмной.

Первый выезд был в село Корчино Мамонтовского района. По его итогам губернатор дал ряд поручений, среди которых: ремонт местной школы, решение вопросов по медицине, возобновление работы ДК.

Томенко добавил, что в крае остаются и другие возможности для отправки обращений в органы власти. Также специалисты собирают жалобы граждан в соцсетях и разбираются в каждой из них.

Ранее в мае Виктор Томенко ездил в Мамонтовский район, где побывал в райцентре и селе Островном, расположенном неподалёку.