У губернатора Томенко заработала мобильная приёмная группа
Её специалисты ездят по сёлам и другим населённым пунктам и собирают обращения граждан по проблемным вопросам
29 мая 2023, 09:20, ИА Амител
В Алтайском крае запустили в работу губернаторскую мобильную приёмную, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Виктор Томенко.
"Специалисты по моему поручению будут регулярно выезжать в разные населённые пункты края, чтобы собирать обращения и передавать их мне", – объяснил политик принцип работы приёмной.
Первый выезд был в село Корчино Мамонтовского района. По его итогам губернатор дал ряд поручений, среди которых: ремонт местной школы, решение вопросов по медицине, возобновление работы ДК.
Томенко добавил, что в крае остаются и другие возможности для отправки обращений в органы власти. Также специалисты собирают жалобы граждан в соцсетях и разбираются в каждой из них.
Ранее в мае Виктор Томенко ездил в Мамонтовский район, где побывал в райцентре и селе Островном, расположенном неподалёку.
11:22:54 29-05-2023
Куда писать жалобу ?
11:48:40 29-05-2023
Гражданин (11:22:54 29-05-2023) Куда писать жалобу ?... Жди,пока к тебе в село приедет мобильная группа. Если не приедет-никуда не писать!
12:29:29 29-05-2023
Ремонт школы, работа дк и тд. это ведь полномочия властей на местах. Получается приемная катается по районам и выявляет неэффективную работу муниципальных чиновников и глав. По итогу приезда приемной будут приниматься кадровые решения в отношении виновных лиц скрывающих информацию что школа, к примеру, нуждается в ремонте?
13:51:13 29-05-2023
Так и непонятно куда писать то,есть куча вопросов и не знаешь куда обратиться,везде мягко говоря поылают.
15:22:53 29-05-2023
Татьяна (13:51:13 29-05-2023) Так и непонятно куда писать то,есть куча вопросов и не знаеш... Тут тоже пошлют, не сомневайся. Томенко на пиарщиков, кажись, столько денег тратит, что хватило бы весь Рубцовск в асфальт закатать.
14:24:55 29-05-2023
У царя Петра, не у первого, а у другого, был специальный подвал, а с улицы в труба вставлена для писем от подданных. Прямая связь с народом!
15:26:18 29-05-2023
Дарю идею (14:24:55 29-05-2023) У царя Петра, не у первого, а у другого, был специальный под... У Господа Бога есть целая стена в городе Иерусалиме, в трещины которой правоверные иудеи кладут свои записки с Богу Яхве... Работает на уровне статистической погрешности, что ещё раз докзывает, что несмотря на величие и мощь Бога, любой такой "прямой" канал работает хреново, прямое личное общение предпочтительнее.