Томенко завёл личный канал в Telegram для связи с жителями Алтайского края

Глава региона будет там рассказывать всё самое важное о жизни края

10 марта 2023, 11:38, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 9 марта, завёл личный канал в Telegram.

Томенко отметил, что получает много вопросов от жителей региона по самым разным темам – и по почте, и в соцсетях. Поэтому, подчеркнул он, понадобилась ещё одна возможность для связи.

"Думаю, что ещё один канал для связи с вами будет полезен. Надеюсь, что многим из вас будет удобнее узнавать всё самое важное о жизни региона здесь", – обратился губернатор к жителям края.

Первая публикация появилась утром 10 марта. Глава региона указал, что разбирается с последствиями урагана, от которого 8 марта пострадали многие муниципалитеты. Напомним, в Новичихе сильный ветер сорвал крышу со здания детско-юношеской школы.

"Я дал поручения помочь местным органам власти в кратчайшие сроки восстановить то, что пострадало от стихии", – написал Томенко.

Символично, что Telegram-канал у губернатора появился ровно за полгода до выборов главы региона. Они пройдут в единый день голосования, 10 сентября.