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Томенко завёл личный канал в Telegram для связи с жителями Алтайского края

Глава региона будет там рассказывать всё самое важное о жизни края

10 марта 2023, 11:38, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 9 марта, завёл личный канал в Telegram.

Томенко отметил, что получает много вопросов от жителей региона по самым разным темам – и по почте, и в соцсетях. Поэтому, подчеркнул он, понадобилась ещё одна возможность для связи.

"Думаю, что ещё один канал для связи с вами будет полезен. Надеюсь, что многим из вас будет удобнее узнавать всё самое важное о жизни региона здесь", – обратился губернатор к жителям края.

Первая публикация появилась утром 10 марта. Глава региона указал, что разбирается с последствиями урагана, от которого 8 марта пострадали многие муниципалитеты. Напомним, в Новичихе сильный ветер сорвал крышу со здания детско-юношеской школы.

"Я дал поручения помочь местным органам власти в кратчайшие сроки восстановить то, что пострадало от стихии", – написал Томенко.

Символично, что Telegram-канал у губернатора появился ровно за полгода до выборов главы региона. Они пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

Комментарии 19

  • Молодец, пусть откроет возможность оставлять комментарии, так точно будет ближе к людям и узнает от народа всю правду
    10 марта, Гость   Ответить
  • Зачем? Он имеющиеся то не читал.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Одно скажу:демократичненько так.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Лучше бы зарплату проиндексировал процентов на 25-30.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, бы зарплату проиндексировал --- Ну так и проиндексирует.... себе, возможно)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вы реально думаете, что он будет читать?! Назначат читалку-отписалку... И это максимум!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Чем больше каналов, тем меньше эффекта. Информация размазывается, не знаешь где искать. Администрировать сотрудникам Томенко тоже тяжелее, вести 10 каналов - хлопот ненужных много. Так себе затея
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ай да молодца! Край то как поднялся с его приходом! Город заискрился новыми архитектурными жемчужинами! Социальная сфера поднялась с колен: открываются детские сады, фабрики, заводы, передовики получают заслуженное и бесплатное жилье! Всех обездоленных одолили!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вы что смешные-то такие. Нет, он будет дённо и ношно там сидеть и каждому дураку отписываться
    10 марта, Гость   Ответить
  • Молодца!
    10 марта, Гость   Ответить
  • А это разве не вражеский мессерджер? Вроде чиновникам запрещали пользоваться Телеграмом и прочими.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это разве не вражеский мессерджер --- А автомобили марки "Мерседес" не вражеские?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Мне нравится Томенко, я вижу результат его работы, а у комментатора выше требования не по адресу, он работает в системе.
    10 марта, Гость   Ответить
  • А можно озвучить те результаты, которые Вы видеть?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, респект.
    10 марта, Гость   Ответить
  • я вижу результат его работы, " Как говорится,отрицательный результат-тоже результат!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Сначала нужно всем жителям выдать телефоны с скаченной программой потом в новости размещать.
    10 марта, Гость   Ответить
  • отрицательный результат-тоже результат- Хорошо сказано!)))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, «Видишь суслика – нет – а он есть» вот и я не вижу!
    10 марта, Гость   Ответить
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