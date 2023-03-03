"Не надо нас жалеть": Томенко рассказал, кому служат губернаторы и на кого опираются

Губернатор Алтайского края отметил, что работать ему помогают страна, люди, история и традиции

03 марта 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что главы регионов выдерживают большую нагрузку последние несколько лет, но не надо им сочувствовать. Об этом он сказал в Красноярске на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), на котором губернаторы обсудили обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Томенко напомнил, что большой блок послания президент посвятил развитию экономики в новых реалиях.

"Мы будем реализовывать стратегию развития страны, защищать её национальные интересы, обеспечивать её безопасность, каких бы направлений они ни касались", – указал он.

При этом подчеркнул, что губернаторы служат не только стране, но и "служат людям, которые их избрали".

"Нам губернаторам не надо сочувствовать, не надо нас жалеть. Нас выбрали люди, мы прошли через выборы, иногда в жёсткой борьбе и сложной обстановке. Мы служим людям, которые нас избрали, служим нашей стране, являясь высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", – сказал Томенко.

Он напомнил, что главы регионов прошли два ковидных года, финансово-экономические качели и потрясения 2023 года.

"Как только санкционная ограничительная политика была реализована в отношении нашей страны, это тоже заставило нас ежедневно быть в хорошей форме. Вся система санкционных ограничений, которая продолжает давить нашу экономику, продолжит затягиваться как удавка. Мы делаем сегодня многое, чтобы активизировать внутренний спрос, обеспечить технологический суверенитет, выстроить новые логистические коридоры, которые позволят нам с большей частью мира, со странами, которые не являются недружественными по отношению к нам, усилить взаимодействие и быть им полезными тоже", – подчеркнул Томенко.

Он также указал, что у губернаторов есть преимущества, на которые они опираются: "Наша страна, наши люди, наша история, наши традиции".