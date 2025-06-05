Тонна незаконного улова. 187 нарушений выявили за период запрета ловли рыбы на Алтае

Возбуждено семь уголовных дел

05 июня 2025, 16:32, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru

187 нарушений выявлено за период запрета вылова рыбы и других водных биоресурсов (ВБР) в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Всего было проведено 211 мероприятий по охране ВБР. Возбуждено семь уголовных дел, предъявлены иски на сумму более 760 тысяч рублей, наложены штрафы на сумму 112 тысяч рублей, у нарушителей изъято 64 транспортных средства, 264 орудия лова, почти тонна улова. Большинство нарушений связано с незаконным выловом рыбы, а также с охраной среды ее обитания.

Например, 24 апреля на Оби в окрестностях Барнаула задержали браконьера с крупным уловом – при себе у него были 45 лещей, четыре карася, одна щука и два окуня общим весом 46 кг. Ущерб от его действий составил почти 50 тысяч рублей.

Другой крупный улов нашли у рыбака на реке Каменке Смоленского района. С собой у него были 153 ельца, десять щук, два карася, два ерша и один окунь. Ущерб составил почти 897 тысяч рублей. Мужчина пользовался запрещенным орудием лова – бреднем.

До 10 июня запрет еще действует на некоторых зимовальных ямах и Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края. До 15 июля запрещено рыбачить на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км. Запретные для вылова виды водных биоресурсов: осетр сибирский, стерлядь, таймень, нельма, ленок, икряная самка рака, артемия, артемия на стадии цист.