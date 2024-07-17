Где на Алтае лучшие места для ловли рыбы и как ее правильно готовить?

Ученый АлтГУ Валерий Журавлев сейчас все объяснит

17 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Рыбка, пойманная в реке / Фото: usadba-rio.com

Уже середина лета и самая прекрасная пора для рыбалки. Доктор биологических наук, ихтиолог Валерий Журавлев рассказал газете "За науку", где в Алтайском крае лучше всего поймать рыбку, а еще о том, как ее правильно приготовить.

Где лучшие места для рыбалки?

Озера в Бурлинском районе: Большое Топольное, Песчаное, Хомутиное. Дело в том, что они очень продуктивные и незаморные: нет дефицита кислорода в воде в зимний период. В советское время на озерах разводили рыб ценных видов – лещей, сазанов, судаков. В настоящее время эти виды в озерах остались, но их численность невысокая, и они не часто становятся добычей рыбака. Основные промысловые виды в бурлинских озерах – караси, плотва, окунь.

Второе рыбное место – пойма реки Оби в пределах Каменского района и зона вклинивания подпора Новосибирского водохранилища с прилегающим участком в пределах Алтайского края. Основные промысловые виды на этом участке – лещ, судак, щука, плотва и караси.

Что нужно взять с собой на рыбалку?

Ученый советует брать с собой поплавочные и донные удочки, спиннинг. Но в период нерестового запрета – в каждом регионе он свой, но, как правило, это с середины апреля и до конца мая – разрешено ловить рыбу только поплавочной удочкой и только с берега. А вот электроудочка запрещена, потому что очень много рыбы гибнет в результате воздействия электрического поля.

А в какое время лучше рыбачить?

Рыбачить лучше с шести до девяти утра, а также в вечерние часы перед закатом.

"В это время рыбы подплывают ближе к берегам из глубинных участков, и, соответственно, клев будет лучше. Но большую роль играет по-прежнему прикормка. Привадить рыб можно хлебными крошками, разваренной гречневой и рисовой крупой, кукурузой и другими прикормками для рыболовства", – рассказал Валерий Журавлев изданию.

А сколько видов рыбы есть на Алтае?

35-36 видов, но их численность постоянно меняется. Дело в том, что некоторые виды исчезают. Среди них ленок: хищная лучеперая рыба семейства лососевых. Его последняя поимка – 1965 год, но при этом в Красной книге Алтайского края он остался как "нулевая категория" или "предположительно исчезнувший". При этом появляются новые виды рыбы: вьюн Никольского (отряд карпообразных).

"Есть рыбы, которых разводят, но естественным путем они не размножаются: амур, толстолобик, сом канальный. Из всех видов рыб в Алтайском крае есть и краснокнижные, такие как два вида осетровых: сибирский осетр и стерлядь. А еще нельма, таймень и сибирская минога. Последняя является не совсем рыбой, а относится к классу круглоротых (бесчелюстных). У нее нет челюстного аппарата, сохраняется хорда в течение всей жизни и не образуется позвоночник. Но по последней систематике ее включили в надкласс рыбы", – добавил Валерий Журавлев.

Как правильно готовить рыбу?

Ученый советует очень качественно готовить рыбу. Варить речную рыбу необходимо не менее 40 минут.

"К сожалению, у большинства рыбаков считается, что если при варке у рыбы глаза побелели, значит, она уже готова. Это в корне неверно, ведь они белеют сразу после опускания в кипяток. При жарке все зависит от уровня огня, но на среднем огне готовка займет минимум 30 минут. Если рыбу солить, то лучше ее засаливать не менее трех недель в крепком рассоле. Тогда риск получить паразита, в том числе описторхоз, практически равен нулю", – пояснил ученый.