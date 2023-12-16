Торговым центрам Барнаула сделали замечания за плохую уборку снега и наледи
Сотрудники комитета по потребительскому рынку проконтролируют устранение замечаний
16 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
В Барнауле сотрудники комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда ежедневно проводят рейды по контролю за очисткой территорий предприятий от снега и наледи, а также кровель зданий. Во время таких мероприятий проверяющие сделали ряд замечаний, сообщили в мэрии.
За прошедшую неделю специалисты обследовали 167 объектов как в центре города, так и за его пределами. В ходе выездов установили, что руководители принимали меры по обеспечению безопасности пешеходов.
"Но также выявлены замечания по несвоевременной уборке прилегающих территорий, в том числе наледи на парковках у 32 предприятий потребительского рынка: ТЦ "Европа", ТЦ "Лето", ТЦ "Заря", ТК "Мир аккумуляторов", павильон "Фрукты" (ул. Георгиева, 22), магазин "Курится" (пр. Ленина, 159) и другие", – рассказали в мэрии.
В мэрии добавили, что специалисты проконтролируют устранение этих замечаний, а также очистку территорий возле предприятий.
Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.
18:10:40 16-12-2023
А администрация типа молодцы - всё своё убрали хорошо?
23:17:12 16-12-2023
Администрация города должна показать пример, быть примером. По сути этой новости, народная мудрость говорит: чья бы корова мычала. И еще, каждый должен заниматься своим делом, производство = производить, торговля - снабжать произведенными товарами, Администрация - содержать город в чистоте, у нее для этого специальные службы, специальная техника, бюджетные деньги.
17:43:51 17-12-2023
Надо их еще и оштрафовать за снегопады! Ну и за наводнения заодно, чтобы два раза не вставать...