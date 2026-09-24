"Тотальное обнуление оппозиции": политолог об итогах выборов в АКЗС и возможных рисках
Эксперт отметил, что порой важно наличие оппозиции, которая осуществляет актуализацию проблем
24 сентября 2026, 14:25, ИА Амител
Выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС) закончились триумфом для "Единой России": 51 мандат из 68 принадлежит партии власти. Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и политологии Гуманитарного института АлтГУ Сергей Асеев рассказал "Атмосфере", почему так произошло и несет ли это какие-то риски.
"По одномандатным округам в краевое Законодательное собрание и в Госдуму такого погрома, такого резкого сокращения представительства оппозиции, конечно, никто не ожидал. По сути, это тотальное обнуление оппозиции. Хотя было понятно, что будет некое ресурсное преобладание «Единой России» еще на стадии подбора кандидатов и их позиционирования по округам", — отметил политолог.
Он подчеркнул, что политика "Единой России" системно реализуется, в то время как другие партии зачастую вынуждены играть от того, что есть в наличии и какие ресурсы удалось привлечь:
"Это тотальный разгром оппозиции и, прежде всего, даже бизнеса, который не пошел в пику неким кандидатам от партии власти. Здесь либо согласование позиций произошло заранее, в том числе по модели интеграции и поглощения наиболее ресурсных кандидатов в списки самой «Единой России», либо бизнес просчитал издержки и предпочел не тратить ресурсы".
К примеру, у КПРФ на региональном уровне произошла просадка в два раза. Но коммунисты, напомнил Асеев, в последний период славны внутренними конфликтами и перипетиями.
Что касается "Единой России", то эксперт не видит каких-то серьезных рисков для партии в связи с тем тотальным большинством, которое она получила на выборах. Асеев указал, что на сегодняшний момент стратегию и, по сути, тактику действий определяет исполнительная власть. Это приводит к тому, что рисков для функционеров нет.
"Они по факту статисты, которые исполняют определенную политическую волю. Реализуют ее, пытаясь — это вопрос ответственного, качественного управления — адаптировать под региональные и отраслевые запросы. Если это есть, то можно говорить, что региону повезло. Если же мы столкнемся с определенным формализмом — ответственность всегда можно перевести на федеральный уровень — не будет своевременного реагирования на определенные конфликты и проблемы. С этой точки зрения важно наличие оппозиции, которая осуществляла актуализацию этих проблем", — пояснил политолог.
Асеев также добавил, что сейчас мы наблюдаем довольно эффективную политику для правящей элиты — это такое согласованное правление, когда законодательная ветвь власти, по сути дела, в рамках единой консолидированной позиции с исполнительной властью принимает и реализует решения.
14:59:42 24-09-2026
Кого ни спрошу все голосовали против ЕР. Кого нагнут, кому сделают предложение от которого нельзя отказаться потом сами посчитают. КПСС хотя-бы прямо честно и открыто говорили - у нас однопартийная система, КПСС ум честь и совесть. А тут получаются какие-то современные олимпийские политические игры.
15:32:02 24-09-2026
Читатель (14:59:42 24-09-2026) Кого ни спрошу все голосовали против ЕР. Кого нагнут, кому с... А я кого не спрошу, все за ЕР голосовали
16:03:36 24-09-2026
гость (15:32:02 24-09-2026) А я кого не спрошу, все за ЕР голосовали... Да уж, круг знакомых у вас...
09:44:43 25-09-2026
Читатель (14:59:42 24-09-2026) Кого ни спрошу все голосовали против ЕР. Кого нагнут, кому с... так же, ни один знакомый не голосовал за ЕР. Напротив, некоторые, кто голосовать ранее не ходил, специально пошли отдать голос против ЕР, так ка к допекли народ уже.
И все равно, по итогам - все мы дно тупое, голосующее за тех кто нас оббирает.
15:14:43 24-09-2026
Ага точно. У меня тоже большинство знакомых против ЕР голосовали. Может мы в другом мире живем...? Хотя всем, всё и так ясно...
15:30:48 24-09-2026
Все же не должна власть быть десятилетиями несменяемой. Как и не должна одна партия быть во главе всех мандатов. Это создает колоссальный отрыв от реальности. При этом у пенсионеров есть пенсии по 15000 р. Гигокалория тепла стоит 3600. А пенсионеоы так же платят ндфл, зашитый в товары, еду. Сейчас получается тормозов вообще не будет. Уже за одно только вчера анонсировали столько повышений цен, сборов, жкх и прочего.
15:41:22 24-09-2026
Асеев также добавил, что сейчас мы наблюдаем довольно эффективную политику для правящей элиты — это такое согласованное правление, когда законодательная ветвь власти, по сути дела, в рамках единой консолидированной позиции с исполнительной властью принимает и реализует решения.//////////
Как раз наоборот. Исполнительная власть принимает решения, а законодательная делает их легитимными. В рамках единой консолидированной позиции)))
19:25:36 24-09-2026
« По сути, это тотальное обнуление оппозиции». Ждем продолжения
03:14:47 25-09-2026
Когда политическая элита может проявить себя только в одной партии - ей становится тесно. Т.к. слишком разные у нее интересы и упаковать это в одно единое не получится. Центробежные силы в Едре еще сильнее проявятся в борьбе за власть после 2030 года. Когда есть хотя бы 2 партии реально влияющие на процессы - то это повысит ответственность за принимаемые решения.
10:12:43 25-09-2026
Гость (03:14:47 25-09-2026) Когда политическая элита может проявить себя только в одной ... В какой стране политическая элита "проявляет себя",не учитывая своих интересов?
02:36:20 26-09-2026
Гость (10:12:43 25-09-2026) В какой стране политическая элита "проявляет себя",не учитыв... в том то и дело, что "свои интересы" у элиты слишком разные. В США есть две партии и элита распределяется по ним, а не все бегут в одну партию. Это создает разумную критику важных решений с обеих сторон, что идет на пользу. Полностью игнорировать мнение другой партии не получится. Через компромиссы рождается эффективная политика.