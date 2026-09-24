"Тотальное обнуление оппозиции": политолог об итогах выборов в АКЗС и возможных рисках

Эксперт отметил, что порой важно наличие оппозиции, которая осуществляет актуализацию проблем

24 сентября 2026, 14:25, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС) закончились триумфом для "Единой России": 51 мандат из 68 принадлежит партии власти. Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и политологии Гуманитарного института АлтГУ Сергей Асеев рассказал "Атмосфере", почему так произошло и несет ли это какие-то риски.

"По одномандатным округам в краевое Законодательное собрание и в Госдуму такого погрома, такого резкого сокращения представительства оппозиции, конечно, никто не ожидал. По сути, это тотальное обнуление оппозиции. Хотя было понятно, что будет некое ресурсное преобладание «Единой России» еще на стадии подбора кандидатов и их позиционирования по округам", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что политика "Единой России" системно реализуется, в то время как другие партии зачастую вынуждены играть от того, что есть в наличии и какие ресурсы удалось привлечь:

"Это тотальный разгром оппозиции и, прежде всего, даже бизнеса, который не пошел в пику неким кандидатам от партии власти. Здесь либо согласование позиций произошло заранее, в том числе по модели интеграции и поглощения наиболее ресурсных кандидатов в списки самой «Единой России», либо бизнес просчитал издержки и предпочел не тратить ресурсы".

К примеру, у КПРФ на региональном уровне произошла просадка в два раза. Но коммунисты, напомнил Асеев, в последний период славны внутренними конфликтами и перипетиями.

Что касается "Единой России", то эксперт не видит каких-то серьезных рисков для партии в связи с тем тотальным большинством, которое она получила на выборах. Асеев указал, что на сегодняшний момент стратегию и, по сути, тактику действий определяет исполнительная власть. Это приводит к тому, что рисков для функционеров нет.

"Они по факту статисты, которые исполняют определенную политическую волю. Реализуют ее, пытаясь — это вопрос ответственного, качественного управления — адаптировать под региональные и отраслевые запросы. Если это есть, то можно говорить, что региону повезло. Если же мы столкнемся с определенным формализмом — ответственность всегда можно перевести на федеральный уровень — не будет своевременного реагирования на определенные конфликты и проблемы. С этой точки зрения важно наличие оппозиции, которая осуществляла актуализацию этих проблем", — пояснил политолог.

Асеев также добавил, что сейчас мы наблюдаем довольно эффективную политику для правящей элиты — это такое согласованное правление, когда законодательная ветвь власти, по сути дела, в рамках единой консолидированной позиции с исполнительной властью принимает и реализует решения.