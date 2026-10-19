Toyota Camry вылетела на встречку. В жестком ДТП в Топчихе пострадал мужчина

По предварительным сведениям, один из участников столкновения скрылся с места происшествия

19 октября 2026, 11:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: max.ru/incident22

В Алтайском крае стали известны подробности лобового ДТП, произошедшего вечером 18 октября в селе Топчиха. По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Almera. В результате аварии пострадал 48-летний мужчина, которого доставили в больницу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, Toyota Camry двигалась со стороны улицы Сизова в направлении Чистюньского переулка. В какой-то момент водитель иномарки оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с Nissan Almera.

За рулем Nissan находился 48-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. О характере повреждений и состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили. Личность водителя Toyota Camry в опубликованной информации не раскрывается.

Напомним, ранее паблик "Инцидент Барнаул" сообщил, что авария произошла около 21:30 неподалеку от бара "Хмельнов". По предварительным сведениям, один из участников столкновения скрылся с места происшествия. Очевидцы также утверждали, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

При этом данные о том, что один из участников аварии покинул место происшествия и мог быть пьян, пока остаются неподтвержденными. В официальном сообщении Госавтоинспекции информация об алкогольном опьянении не приводится.

Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства столкновения, в том числе причины выезда Toyota Camry на встречную полосу.