Мужчина попал под два грузовика и погиб на сибирской трассе

Смертельное ДТП произошло под Новосибирском

26 мая 2026, 11:41, ИА Амител

Место смертельного ДТП под Новосибирском / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Рано утром 26 мая мужчина за рулем автомобиля Toyota двигался по федеральной трассе Р-255 со стороны Кемерова в направлении Новосибирска.

В Мошковском районе на 88-м километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с одним, затем с другим грузовиком Dongfeng.

«После двойного столкновения автомобили загорелись. Пожар локализовали экстренные службы», — отметили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате аварии водитель Toyota погиб. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Прокуратура Мошковского района Новосибирской области начала проверку.

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