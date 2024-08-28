Отмечать 294-летие любимого города начнут в 11:00

28 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Вход в парк "Изумрудный" / Фото: правительство Алтайского края

Барнаульцев приглашают провести День города в парке "Изумрудный", где 31 августа состоится Фестиваль традиционных ценностей. Программа празднования опубликована в Telegram-канале зоны отдыха.

С 11:00 до 20:00 у пруда пройдет фестиваль банного мастерства и парения. Знатоки банного дела продемонстрируют свои умения в показательных парениях, пройдет тематическая выставка, дегустация травяных чаев и меда, мастер-классы по массажу, медитациям, поющим чашам. А также традиционные молодецкие забавы, спортивные состязания и игры.

С 11:00 до 16:00 на центральной аллее будут представлены площадки Алтайского государственного университета:

традиция беречь природу – площадка от биологов (живые животные и экспозиция музея природы), экоклуб с конкурсами;

научные традиции – химики и математики (виар-шлемы и составление мозаики);

творческие традиции народов мира – аквагрим и китайская каллиграфия, а также рисуем на пленэре;

традиционные культуры и народы Алтая – шаманы, история Тавдинских пещер и др.

С 12:00 до 15:00 на "Зеленом пляже" пройдут традиционные русские игры, хороводы и забавы. Также все желающие смогут отведать вкусной горячей каши.

С 14:00 до 21:00 на сцене у главного входа будут выступать творческие коллективы города.

С 15:00 до 19:00 в амфитеатре состоится традиционный Галерейник с выставкой картин барнаульских художников и акустическим концертом талантливой молодежи Барнаула.

В 19:30 начнется выступление кавер-группы Jackpot. Прозвучат всеми любимые и знакомые музыкальные хиты разных лет.