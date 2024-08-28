Традиции и оладьи. Программа празднования Дня города Барнаула в парке "Изумрудный"
Отмечать 294-летие любимого города начнут в 11:00
28 августа 2024, 11:00, ИА Амител
Барнаульцев приглашают провести День города в парке "Изумрудный", где 31 августа состоится Фестиваль традиционных ценностей. Программа празднования опубликована в Telegram-канале зоны отдыха.
С 11:00 до 20:00 у пруда пройдет фестиваль банного мастерства и парения. Знатоки банного дела продемонстрируют свои умения в показательных парениях, пройдет тематическая выставка, дегустация травяных чаев и меда, мастер-классы по массажу, медитациям, поющим чашам. А также традиционные молодецкие забавы, спортивные состязания и игры.
С 11:00 до 16:00 на центральной аллее будут представлены площадки Алтайского государственного университета:
- традиция беречь природу – площадка от биологов (живые животные и экспозиция музея природы), экоклуб с конкурсами;
- научные традиции – химики и математики (виар-шлемы и составление мозаики);
- творческие традиции народов мира – аквагрим и китайская каллиграфия, а также рисуем на пленэре;
- традиционные культуры и народы Алтая – шаманы, история Тавдинских пещер и др.
С 12:00 до 15:00 на "Зеленом пляже" пройдут традиционные русские игры, хороводы и забавы. Также все желающие смогут отведать вкусной горячей каши.
С 14:00 до 21:00 на сцене у главного входа будут выступать творческие коллективы города.
С 15:00 до 19:00 в амфитеатре состоится традиционный Галерейник с выставкой картин барнаульских художников и акустическим концертом талантливой молодежи Барнаула.
В 19:30 начнется выступление кавер-группы Jackpot. Прозвучат всеми любимые и знакомые музыкальные хиты разных лет.
"Весь день будет работать ярмарка изделий ручной работы. Также желающие смогут подкрепиться настоящими русскими блинами и оладьями. Ждем дорогих гостей на нашем душевном празднике!" – обратилась администрация "Изумрудного" к жителям Барнаула.
16:10:47 28-08-2024
Как то серо, тускло, без изюминки. Как то не по изумрудному.
00:23:39 30-08-2024
Гость (16:10:47 28-08-2024) Как то серо, тускло, без изюминки. Как то не по изумрудному.... И этого не надо, в такое не голубое небо над головой. Совсем не до веселья(