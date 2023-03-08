Трактор застрял на затопленной улице в Бийске
По словам очевидца, на Социалистической сегодня плавают огромные льдины
08 марта 2023, 16:55, ИА Амител
Кадр из видео: "Бийск 22"
В Бийске на затопленной талыми водами улице Социалистической застрял трактор, сообщают в паблике "Бийск 22".
По информации очевидца, всё произошло в районе пересечения с улицей Пугачёва.
"На одной из самых загруженных улиц города сегодня спокойно плавают огромные льдины и застрял даже трактор. Мэру и администрации пламенный привет!" – написал местный житель.
Напомним, 8 марта в результате потепления также затопило Барнаул.
Комментарии 3