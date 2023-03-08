Трактор застрял на затопленной улице в Бийске

По словам очевидца, на Социалистической сегодня плавают огромные льдины

08 марта 2023, 16:55, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"

В Бийске на затопленной талыми водами улице Социалистической застрял трактор, сообщают в паблике "Бийск 22".

По информации очевидца, всё произошло в районе пересечения с улицей Пугачёва.

"На одной из самых загруженных улиц города сегодня спокойно плавают огромные льдины и застрял даже трактор. Мэру и администрации пламенный привет!" – написал местный житель.

Напомним, 8 марта в результате потепления также затопило Барнаул.