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Трактор застрял на затопленной улице в Бийске

По словам очевидца, на Социалистической сегодня плавают огромные льдины

08 марта 2023, 16:55, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"
Кадр из видео: "Бийск 22"

В Бийске на затопленной талыми водами улице Социалистической застрял трактор, сообщают в паблике "Бийск 22".

По информации очевидца, всё произошло в районе пересечения с улицей Пугачёва.

"На одной из самых загруженных улиц города сегодня спокойно плавают огромные льдины и застрял даже трактор. Мэру и администрации пламенный привет!" – написал местный житель.

Напомним, 8 марта в результате потепления также затопило Барнаул.

Комментарии 3

  • Эта лужа показатель бездарности руководства,его жадности и наплевательском отношении к горожанам и гостям города,с таким отношением БИЙСК будет не жемчуженой Алтая а тупиковой дырой
    08 марта, Гость   Ответить
  • И какую оценку мер поставит за свою уже работу??? -1 на большую не наработал пока.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Сколько раз уже ремонтировали этот участок, а лучше так и не стало(
    08 марта, Гость   Ответить
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