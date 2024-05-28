Тракторист нашел кости ихтиозавра в Самарской области

Останки древнего пресмыкающегося миллионы лет лежали под тонким слоем земли

28 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Кости ихтиозавра / Фото: Самарский археологический центр

В Самарской области тракторист нашел кости ихтиозавра. Эти морские ящеры жили в течение почти всего мезозоя – 250-94 млн лет назад.

Как сообщили в Самарском археологическом центре, останки обнаружил сотрудник фермерского хозяйства в Большечерниговском районе.

25 мая небольшая экспедиционная группа при содействии местных жителей выкопала кости, которые миллионы лет лежали под тонким слоем земли.

Кости ихтиозавра / Фото: Самарский археологический центр

"Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр – между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков", – рассказали исследователи.

Они назвали эту находку уникальной и отметили, что уже в скором времени ею займутся профильные специалисты.

В апреле 2024 года рыбаки нашли череп древнего бизона в Поспелихинском районе Алтайского края.