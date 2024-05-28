Тракторист нашел кости ихтиозавра в Самарской области
Останки древнего пресмыкающегося миллионы лет лежали под тонким слоем земли
28 мая 2024, 12:00, ИА Амител
В Самарской области тракторист нашел кости ихтиозавра. Эти морские ящеры жили в течение почти всего мезозоя – 250-94 млн лет назад.
Как сообщили в Самарском археологическом центре, останки обнаружил сотрудник фермерского хозяйства в Большечерниговском районе.
25 мая небольшая экспедиционная группа при содействии местных жителей выкопала кости, которые миллионы лет лежали под тонким слоем земли.
"Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр – между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков", – рассказали исследователи.
Они назвали эту находку уникальной и отметили, что уже в скором времени ею займутся профильные специалисты.
В апреле 2024 года рыбаки нашли череп древнего бизона в Поспелихинском районе Алтайского края.
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