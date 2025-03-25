В Эр-Рияде завершились переговоры России и США. Главное

Совместное заявление по итогам встречи Кремль и Белый дом распространят 25 марта

25 марта 2025, 07:55, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры, продолжавшиеся более 12 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Консультации делегаций РФ и США начались в столице Саудовской Аравии около 10:15 по московскому времени и продлились более 12 часов. Российскую команду возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. С американской стороны во встрече участвовали старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

По данным ТАСС, совместное заявление по итогам переговоров Кремль и Белый дом распространят 25 марта. В этот же день глава российского МИД Сергей Лавров расскажет в телевизионном интервью о некоторых аспектах прошедшей встречи.

Между тем Белый дом положительно оценивает переговоры в Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

"Переговоры, которые проводят экспертные группы администрации [президента США Дональда] Трампа в Эр-Рияде, идут чрезвычайно хорошо. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление", – цитирует инсайдера агентство.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что представители российской делегации доложат президенту РФ Владимиру Путину о затронутых в ходе переговоров вопросах.