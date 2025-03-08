Трамп допустил возможность введения новых санкций против России
Хозяин Белого дома заявил, что серьезно думает о таком сценарии
08 марта 2025, 10:35, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов против России.
По его словам, это может продлиться до окончания конфликта на Украине.
"Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании", – отметил американский лидер.
В скором времени Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры. В Кремле накануне назвали лучшее для этого место.
11:03:19 08-03-2025
Нехороший чел...
13:11:46 08-03-2025
.... (11:03:19 08-03-2025) Нехороший чел... ... Для вас да, он патриот своей страны!!! 😎
14:41:06 08-03-2025
А что хотели.
22:48:04 08-03-2025
У Трампа 7 пятниц на неделе, нестабильный президент.
07:29:47 09-03-2025
Гость (22:48:04 08-03-2025) У Трампа 7 пятниц на неделе, нестабильный президент.... то ли у нас - с 2000 одна стабильность
08:27:06 09-03-2025
Трампнаш? Бгг