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Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

Хозяин Белого дома заявил, что серьезно думает о таком сценарии

08 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com
Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов против России.

По его словам, это может продлиться до окончания конфликта на Украине.

"Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании", – отметил американский лидер.

В скором времени Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры. В Кремле накануне назвали лучшее для этого место

США санкции Дональд Трамп

Комментарии 6

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....

11:03:19 08-03-2025

Нехороший чел...

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Сергей

13:11:46 08-03-2025

.... (11:03:19 08-03-2025) Нехороший чел... ... Для вас да, он патриот своей страны!!! 😎

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Гость

14:41:06 08-03-2025

А что хотели.

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Гость

22:48:04 08-03-2025

У Трампа 7 пятниц на неделе, нестабильный президент.

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Гость

07:29:47 09-03-2025

Гость (22:48:04 08-03-2025) У Трампа 7 пятниц на неделе, нестабильный президент.... то ли у нас - с 2000 одна стабильность

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Гость

08:27:06 09-03-2025

Трампнаш? Бгг

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