Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

Хозяин Белого дома заявил, что серьезно думает о таком сценарии

08 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов против России.

По его словам, это может продлиться до окончания конфликта на Украине.

"Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании", – отметил американский лидер.

В скором времени Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры. В Кремле накануне назвали лучшее для этого место.