В Кремле назвали лучшее место для переговоров России и США

Лучшее место для переговоров по Украине — Минск, заявил Песков

05 марта 2025, 18:35, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Александра Лукашенко провести встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белоруссии пока не обсуждалось.

При этом представитель Кремля отметил, что для российской стороны Минск – белорусская столица – является наиболее оптимальной площадкой для переговоров, пишет "Коммерсантъ".

"Для нас Минск – это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров", – сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко пригласил российского, американского и украинского лидеров провести переговоры в Белоруссии.

"Передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", – сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позже, 27 февраля, в резиденции американского генконсула в Стамбуле в закрытом режиме прошли уже вторые российско-американские переговоры. Встреча продлилась около шести с половиной часов, однако ее итоги широкой публике не сообщили.