В октябре в российском прокате выйдут фильмы о Дональде Трампе и Федоре Черенкове, сказка "Огниво", нашумевшая "Анора" и экранизация "Попугая Кеши"

02 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Кадр из фильма "Анора" / Фото: film.ru

Октябрь – месяц, когда на улице становится холодно, сыро и хочется побыстрее скрыться от дождя и ветра где-нибудь в теплом месте. Например, можно пойти в кинотеатр, где будет сразу несколько интересных премьер. На экраны выйдут биографические фильмы о политике Дональде Трампе и футболисте Федоре Черенкове, новая лента студии A24, российское фэнтези, свежие экранизации "Огниво" и "Попугая Кеши", фильм – обладатель "Золотой пальмовой ветви" "Анора", семейная лента с Элайджей Вудом и так далее. Amic.ru собрал топ-10 главных фильмов октября.

"Другой человек" (с 3 октября)

Одной из первых премьер октября будет новая картина американской студии A24 "Другой человек" (франшиза "Мстители", "Тоня против всех") с Себастианом Стэном (франшиза "Мстители", "Тоня против всех") в главной роли.

Лента расскажет о начинающем актере Эдварде, который живет в Нью-Йорке, хочет получать большие роли и любовь окружающих. Но внешность не дает ему этого сделать. В итоге он решается на операцию и полностью меняет свое лицо. Но успеха это ему не приносит. Наоборот, Эдвард теряет роль и пытается вернуть все назад.

К слову, фильм взял приз Берлинского кинофестиваля – "Серебряного медведя" – за лучшую роль.

На IMDB лента набрала 7,4 балла, на "Кинопоиске" оценки у фильма пока нет.

"Особенности национальной больницы" (с 3 октября)

Фильм "Особенности национальной больницы" напрямую не связан с лентой "Особенности национальной охоты" и ее продолжениями. Однако сценарий к нему написал режиссер и сценарист тех самых фильмов Александр Рогожкин. В 2021 году Рогожкин скончался, не успев закончить работу, так что ленту назвали в честь картин, по которым сценариста запомнили.

Фильм расскажет о том, как молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Он то и дело попадает в комические ситуации и недоразумения, постепенно открывая в себе русский характер.

В ленте сыграли Виктория Исакова ("Эпидемия", "Сто лет тому вперед"), Алексей Розин ("Нелюбовь", "Мастер и Маргарита") и другие актеры.

В кинотеатр пустят только тех, кому исполнилось 18 лет. Оценки у ленты пока нет.

"Василиса и хранители времени" (с 3 октября)

В начале месяца выйдет и фэнтези Павла Лунгина ("Остров", "Такси-блюз") под названием "Василиса и хранители времени".

По сюжету хранители времени отправляют на Землю провинившегося волшебника. Там маг находит внучку Василису, которая обладает волшебными силами. Они знакомятся со звездой интернета Дашей, жизнь которой полностью зависит от лайков в соцсетях. Чем больше лайков, тем моложе и красивее она становится. Даша желает завладеть силой Василисы и обрести вечную молодость. Получится ли у нее это сделать – можно узнать в кино.

В фильме сыграли Маша Кошина ("Поехавшая", "Здоровый человек"), Дарья Мороз ("Дурак", "Мира"), Сергей Гармаш ("Дом", "12"), Юрий Кузнецов ("Брат", "Остров") и другие актеры.

Оценки у фильма на агрегаторах пока нет. Возрастной рейтинг 6+.

"Фантастическое путешествие" (с 10 октября)

Интерес может вызвать и новозеландская драма "Фантастическое путешествие" с Элайджей Вудом (трилогия "Властелин колей", "Город грехов") в главной роли.

Фильм расскажет об отличнице Милдред, жизнь которой кардинально меняется, когда в ней появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Девочка интересуется природой, поэтому отец предлагает ей отправиться в путешествие и найти исчезающий вид пантеры. Отцу и дочери нужно будет узнать друг друга получше и стать самыми близкими друзьями.

Рейтинг картины на IMDB – 6,9 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки у ленты пока нет. В кино пустят тех, кому исполнилось 12 лет.

"Час тишины" (с 10 октября)

Любители триллеров смогут посмотреть американо-мальтийскую ленту Брэда Андерсона ("Машинист", "Тревожный вызов") под названием "Час тишины".

По сюжету фильма произошло жестокое убийство, и его единственным свидетелем оказывается глухая женщина. Детектив с нарушением слуха, который работает переводчиком, понимает, что за преступлением стоят коррумпированные полицейские, которые готовы на все, чтобы устранить свидетельницу.

В фильме сыграли Марк Стронг ("1917", "Kingsman: Секретная служба"), Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона"), Майкл Эклунд ("Тревожный вызов", "Хранители") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценки на агрегаторах у нее пока нет.

"Анора" (с 17 октября)

Одним из главных фильмов месяца станет американская драма "Анора" Шона Бэйкера ("Проект Флорида"), которая в 2024 году взяла "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о девушке по имени Анора, которая работает в бруклинском стрип-клубе. Однажды туда приходит веселый и богатый русский парень Иван. После пары "приватов" они договариваются о том, что стриптизерша поедет к парню домой. Там оказывается, что Иван – сын русского олигарха. Парень выкупает девушку на неделю, они решают слетать в Вегас и пожениться.

Сыграли в фильме как американские, так и русские актеры. Из россиян в фильме можно увидеть Марка Эйдельштейна ("Сто лет тому вперед", "Праведник"), Юру Борисова, ("Кентавр", "Капитан Волконогов бежал"), Алексея Серебрякова ("Груз 200", "Левиафан") и Дарью Екамасову ("Легенда №17", "Жила-была одна баба"), а из американцев – Майки Мэдисон ("Однажды… в Голливуде") и других.

Возрастной рейтинг ленты 16+. Оценки на агрегаторах у нее пока нет.

"Огниво" (с 24 октября)

Всей семьей можно будет сходить на сказочный фильм "Огниво" режиссера Александра Войтинского ("По щучьему велению", "Призрак").

По сюжету в сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, заколдованную злодеем Лиходеем. Чтобы развеять чары, солдат отправляется в опасное путешествие. Чем оно закончится, можно будет увидеть в кино.

Сыграли в фильме Роман Евдокимов ("Пищеблок 2", "Библиотекарь"), Ирина Старшенбаум ("Вторжение", "Лето"), Ян Цапник ("Конек-Горбунок", "Горько!") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 6+, на агрегаторах ее пока не оценили.

"Ученик. Восхождение Трампа" (с 24 октября)

В преддверии американских выборов в кинотеатрах выйдет биографическая драма о Дональде Трампе. По сюжету молодой бизнесмен Дональд Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Он заручается поддержкой известного адвоката и шантажиста Роя Кона и планирует взять Нью-Йорк в свои руки.

Срежиссировал ленту Али Аббаси ("Убийца "Священный паук", "Одни из нас"). Дональда Трампа сыграл Себастиан Стэн (франшиза "Мстители", "Тоня против всех").

На данный момент оценки у фильма на агрегаторах пока нет.

"Возвращение попугая Кеши" (31 октября)

В конце октября зрители смогут увидеть киноадаптацию знаменитого советского мультсериала о попугае Кеше. Полнометражный фильм будет называться "Возвращение попугая Кеши".

По сюжету учитель географии Митяй, живущий в Сочи, становится хозяином говорящего попугая Иннокентия, и вскоре мужчина понимает, что у него много общего с птицей, и оба они неразлучны со своими возлюбленными. Митяй и Кеша начинают помогают друг другу. А чем закончится их взаимодействие, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Никита Кологривый ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Оксана Акиньшина ("Сестры", "Стиляги"), Роман Курцын ("Жажда", "Огонь") и так далее.

Оценок на агрегаторах у фильма пока нет. Возрастной рейтинг 6+.

"Федя. Народный футболист" (с 31 октября)

В последний день месяца в России выйдет и спортивная биографическая драма об известном советском футболисте Федоре Черенкове.

По сюжету лучший футболист СССР Федор Черенков хочет сыграть на чемпионате мира, но тренер сборной страны в последний момент исключает его из команды. Он уже думает закончить карьеру, но возвращается ради семьи и болельщиков, чтобы привести свой клуб к чемпионству и снова стать лучшим.

В ленте сыграли Николай Фоменко ("Пищеблок", "День радио"), Борис Щербаков ("Гостья из будущего", "Легенда №17"), Игорь Петренко ("Звезда", "Тарас Бульба") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 12+. Оценок на агрегаторах у него нет.

Какие фильмы выйдут в "сером" прокате?

В "сером" прокате в октябре должно выйти продолжение фильма "Джокер" 2019 года, а именно лента "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом в главной роли. Фильм продолжит рассказ об Артуре Флеке, который в психиатрической лечебнице влюбляется в доктора Харлин Квинзел и получает взаимность. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает против Флека дело, и Харлин Квинзель пытается спасти возлюбленного. В США "Джокер 2" выйдет 4 октября. В России лента должна появиться чуть позже. Но когда точно – неизвестно.

Кроме того, в конце месяца, а именно 25 октября, в америкаyский прокат выйдет третья и заключительная часть супергеройской серии "Веном" под названием "Веном: Последний танец". Фильм будет частью супергеройской вселенной Sony, которую населяют персонажи "Человека-паука", при этом самого Человека-паука там нет. В новой части Веному будет противостоять симбиот Токсин.

Правда, в России до конца месяца фильм вряд ли появится. Скорее всего, в наши кинотеатры его "завезут" лишь в начале ноября.