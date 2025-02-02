Трамп намерен склонить Украину к проведению выборов для перемирия с РФ
В США заинтересованы в том, чтобы новый украинский лидер смог согласовать долгосрочную сделку с Россией
02 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких дней рассматривает способы убедить Украину провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, спецпосланник США по Украине Кит Келлог и представители Белого дома в последние дни обсуждают инициативу, которая предполагает проведение выборов как часть начального этапа урегулирования конфликта.
"В большинстве демократических стран во время боевых действий выборы проводятся. Я думаю, важно, чтобы они это делали. Я думаю, что это хорошо для демократии", – сказал Келлог.
Отмечается, что в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы новый украинский лидер взял на себя ответственность за согласование долгосрочного соглашения с Москвой.
Также стало известно, что США рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине к концу 2025 года. При этом реализация данного сценария возможна, если Киев сумеет достичь договоренностей о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.
16:56:20 02-02-2025
Какой-то поток бреда. Как это сделать? Начиная с того, что много терриоррий спорные?
21:04:24 02-02-2025
Пузырек (16:56:20 02-02-2025) Какой-то поток бреда. Как это сделать? Начиная с того, что м... Они там за океаном очень плохо представляют себе Европу, не говоря уже о нашей стране или Китае. А Трамп и вовсе хочет управлять государством как своей корпорацией. Да вот только всего два года его партия будет контролировать полностью и палату представителей и сенат. А дальше возможно огромное противодействие со стороны демократов. Сейчас уже иски судебные идут по его указам, потом их вовсе будут блокировать законодатели. Снова будет посылать толпу на Капитолий?
22:12:30 02-02-2025
Пузырек (16:56:20 02-02-2025) Какой-то поток бреда. Как это сделать? Начиная с того, что м... С Зелей не будут вести переговоры. Это ясно. Думаю, Путин пойдет на принцип. Как они там станут проводить выборы? Как нибудь устроят. Но вообще-то хохлы хотят воевать. Пока ещё хотят. В соцсетях их население пишет, что у них война, но: "И не смотря на ваши бомбежки у нас есть и газ и свет и теплая вода , а у вас пол страны митингует , потому что замерзают в собственных домах !". То есть пока у них настроение не переговорное. Может, их как-то ограничить в свете и теплой воде для сговорчивости? Ещё мечтают не только о Крыме, но и Сочи: "а если завтра перемирие? ( русских нагрели, как подготовимся, то Крым назад за пару дней заберем?), а если договор и другой президент? ( возможно и Сочи красивый город, не сразу конечно, через несколько лет)"
23:54:06 02-02-2025
Пузырек (16:56:20 02-02-2025) Какой-то поток бреда. Как это сделать? Начиная с того, что м... Вот то, что у вас кастрюль остаётся, там и будут выборы. В границах 1654 года.
00:15:00 03-02-2025
Пузырек (16:56:20 02-02-2025) Какой-то поток бреда. Как это сделать? Начиная с того, что м... Нет спора.
Поделим.
Им Канаду и зелень.
Нам 404 и Аляску. Да, Аляску забираем. Это справедливо. А будут недовольны - отключил газ.
12:54:13 03-02-2025
о перемирии --- чтобы оружием опять накачать
16:39:55 03-02-2025
Никакого, нахрен, перемирия. Капитуляция и точка!