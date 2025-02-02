Трамп намерен склонить Украину к проведению выборов для перемирия с РФ

В США заинтересованы в том, чтобы новый украинский лидер смог согласовать долгосрочную сделку с Россией

02 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких дней рассматривает способы убедить Украину провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, спецпосланник США по Украине Кит Келлог и представители Белого дома в последние дни обсуждают инициативу, которая предполагает проведение выборов как часть начального этапа урегулирования конфликта.

"В большинстве демократических стран во время боевых действий выборы проводятся. Я думаю, важно, чтобы они это делали. Я думаю, что это хорошо для демократии", – сказал Келлог.

Отмечается, что в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы новый украинский лидер взял на себя ответственность за согласование долгосрочного соглашения с Москвой.

Также стало известно, что США рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине к концу 2025 года. При этом реализация данного сценария возможна, если Киев сумеет достичь договоренностей о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.