"Путь к ядерной войне". Володин призвал наказать Байдена за идею покушения на Путина
Произошедшее он назвал "серьезнейшей угрозой глобальной безопасности"
29 января 2025, 12:55, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подготовка США покушения на президента России Владимира Путина – серьезная угроза глобальной безопасности и прямой путь к началу ядерной войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее американский журналист Такер Карлсон во время беседы со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена покушалась на жизнь Владимира Путина. Он также отметил, что "считает это безумием".
Володин указал, что уже прошли сутки после заявления Карлсона, однако все молчат. Не было опровержений ни от Байдена, ни от бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который якобы также принимал участие в подготовке покушения.
"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого – преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства", – подчеркнул Володин.
Он также напомнил о покушении на Дональда Трампа во время его избирательной кампании, покушении на премьера Словакии Роберта Фицо и подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Все это звенья одной цепи. Заявление Такера Карлсона должно быть тщательно расследовано, а Байден и Блинкен – привлечены к ответственности. Нам всем надо осознать, что против России ведется жесточайшая борьба", – отметил Володин.
13:20:18 29-01-2025
наказать Байдена --- даже Байден посмеялся
13:25:37 29-01-2025
Заявления журналиста не подтвержденные доказательствами, это из серии одна бабка сказала и почему на них должны реагировать.
13:31:55 29-01-2025
Гость (13:25:37 29-01-2025) Заявления журналиста не подтвержденные доказательствами, это... почему на них должны реагировать --- а че мешает обвинить журналиста во лжи?
13:57:18 29-01-2025
Володин это фамилия или позывной ?
14:24:56 29-01-2025
Гость (13:57:18 29-01-2025) Володин это фамилия или позывной ?... Это притяжательное прилагательное
17:11:48 29-01-2025
Гость (14:24:56 29-01-2025) Это притяжательное прилагательное... а вы остер. очень остер.
кстате, вы не в курсе сколько сейчас дают за наезд на госслужа при исполнении? 5? 10?
14:32:25 29-01-2025
Байден с Блинкеном пока молчат. Не отрицают.
16:09:58 29-01-2025
Гость (14:32:25 29-01-2025) Байден с Блинкеном пока молчат. Не отрицают.... делать им нефиг..кто такой этот малыш для них? они и знать про него не знают. а если и знают, вертели они эти заявления..