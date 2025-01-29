"Путь к ядерной войне". Володин призвал наказать Байдена за идею покушения на Путина

Произошедшее он назвал "серьезнейшей угрозой глобальной безопасности"

29 января 2025, 12:55, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru/news/60801/

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подготовка США покушения на президента России Владимира Путина – серьезная угроза глобальной безопасности и прямой путь к началу ядерной войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее американский журналист Такер Карлсон во время беседы со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена покушалась на жизнь Владимира Путина. Он также отметил, что "считает это безумием".

Володин указал, что уже прошли сутки после заявления Карлсона, однако все молчат. Не было опровержений ни от Байдена, ни от бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который якобы также принимал участие в подготовке покушения.

"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого – преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства", – подчеркнул Володин.

Он также напомнил о покушении на Дональда Трампа во время его избирательной кампании, покушении на премьера Словакии Роберта Фицо и подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.