Трамп пообещал отменить антироссийские санкции США в случае победы на выборах
Чрезмерное использование санкций может подорвать господство доллара, считает политик
07 сентября 2024, 10:30, ИА Амител
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции против России в случае своей победы на выборах.
Он считает, что текущая политика администрации Джо Байдена приводит к утрате контактов с Ираном, Китаем и Россией, и подчеркнул, что санкции следует применять только в крайних случаях.
Также Трамп выразил мнение, что чрезмерное использование санкций может подорвать господство доллара, передает The New Republic.
В начале сентября политик напомнил, что у него есть план по урегулированию конфликта на Украине. Однако он не стал раскрывать подробностей, так как сможет заключить эту сделку только в статусе главы государства.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
11:02:23 07-09-2024
Поддержим нашего кандидата
15:10:11 07-09-2024
Гость (11:02:23 07-09-2024) Поддержим нашего кандидата... А санкцию не хотите ли? Не, в натуре.
11:55:20 07-09-2024
Запасаемся шампанским? 😉
20:23:11 07-09-2024
Сергей (11:55:20 07-09-2024) Запасаемся шампанским? 😉...
Лучше попкорном
14:49:08 07-09-2024
Обещать жениться, ещё не значит жениться!...
16:37:22 07-09-2024
Он не победит...
01:22:46 08-09-2024
крым наш, трам наш
08:39:13 09-09-2024
Вот молодец
08:39:36 09-09-2024
Поэтому в него и стреляли