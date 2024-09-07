Трамп пообещал отменить антироссийские санкции США в случае победы на выборах

Чрезмерное использование санкций может подорвать господство доллара, считает политик

07 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции против России в случае своей победы на выборах.

Он считает, что текущая политика администрации Джо Байдена приводит к утрате контактов с Ираном, Китаем и Россией, и подчеркнул, что санкции следует применять только в крайних случаях.

Также Трамп выразил мнение, что чрезмерное использование санкций может подорвать господство доллара, передает The New Republic.

В начале сентября политик напомнил, что у него есть план по урегулированию конфликта на Украине. Однако он не стал раскрывать подробностей, так как сможет заключить эту сделку только в статусе главы государства.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.