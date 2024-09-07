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Трамп пообещал отменить антироссийские санкции США в случае победы на выборах

Чрезмерное использование санкций может подорвать господство доллара, считает политик

07 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции против России в случае своей победы на выборах.

Он считает, что текущая политика администрации Джо Байдена приводит к утрате контактов с Ираном, Китаем и Россией, и подчеркнул, что санкции следует применять только в крайних случаях.

Также Трамп выразил мнение, что чрезмерное использование санкций может подорвать господство доллара, передает The New Republic.

В начале сентября политик напомнил, что у него есть план по урегулированию конфликта на Украине. Однако он не стал раскрывать подробностей, так как сможет заключить эту сделку только в статусе главы государства.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

США санкции

Комментарии 9

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Гость

11:02:23 07-09-2024

Поддержим нашего кандидата

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Гость

15:10:11 07-09-2024

Гость (11:02:23 07-09-2024) Поддержим нашего кандидата... А санкцию не хотите ли? Не, в натуре.

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Сергей

11:55:20 07-09-2024

Запасаемся шампанским? 😉

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Гость

20:23:11 07-09-2024

Сергей (11:55:20 07-09-2024) Запасаемся шампанским? 😉...
Лучше попкорном

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Гость

14:49:08 07-09-2024

Обещать жениться, ещё не значит жениться!...

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Гость

16:37:22 07-09-2024

Он не победит...

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Гость

01:22:46 08-09-2024

крым наш, трам наш

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Гость

08:39:13 09-09-2024

Вот молодец

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Гость

08:39:36 09-09-2024

Поэтому в него и стреляли

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