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Трамп не стал раскрывать детали плана по урегулированию конфликта на Украине

Политик намерен реализовать задуманное в случае переизбрания

04 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью блогеру Лексу Фридману отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

По словам политика, он пока не собирается много говорить об этой сделке, так как сможет ее заключить только в статусе президента.

"Я не могу выдать вам эти планы, потому что тогда не смогу ими воспользоваться", – подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он в кратчайшие сроки прекратит конфликт между Россией и Украиной. 

Нового президента в США будут выбирать 5 ноября. Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться на второй срок. Вместо себя он выдвинул вице-президента Камалу Харрис.

СВО США

Комментарии 4

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Гость

13:52:41 04-09-2024

если он за прекращение там действий я за него проголосую

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Гость

14:29:02 04-09-2024

Вот молодец, может разберется

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Гость

14:57:59 04-09-2024

через гос услуги ссылка будет доступна чтобы проголосвать?

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Гость

15:15:09 04-09-2024

Чего только перед выборами не обещают.

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