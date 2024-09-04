Трамп не стал раскрывать детали плана по урегулированию конфликта на Украине
Политик намерен реализовать задуманное в случае переизбрания
04 сентября 2024, 13:00, ИА Амител
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью блогеру Лексу Фридману отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
По словам политика, он пока не собирается много говорить об этой сделке, так как сможет ее заключить только в статусе президента.
"Я не могу выдать вам эти планы, потому что тогда не смогу ими воспользоваться", – подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он в кратчайшие сроки прекратит конфликт между Россией и Украиной.
Нового президента в США будут выбирать 5 ноября. Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться на второй срок. Вместо себя он выдвинул вице-президента Камалу Харрис.
13:52:41 04-09-2024
если он за прекращение там действий я за него проголосую
14:29:02 04-09-2024
Вот молодец, может разберется
14:57:59 04-09-2024
через гос услуги ссылка будет доступна чтобы проголосвать?
15:15:09 04-09-2024
Чего только перед выборами не обещают.