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Трамп потребовал урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Ответственным за исполнение поручения президент США назначил Кита Келлога

22 января 2025, 15:14, ИА Амител

Флаг США / pxhere.com/ru/photo/122184
Флаг США / pxhere.com/ru/photo/122184

Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать российско-украинский конфликт за 100 дней, пишет WSJ.

По данным источников издания, "почти никто не думает", что Келлогу удастся это сделать.

"Скорее, говорят о том, что его назначение в качестве спецпредставителя является первым шагом для начала мирных переговоров, которые Трамп намерен контролировать сам", – сказано в публикации.

После вступления в должность президента США Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. 

СВО украина

Комментарии 12

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Гость

15:36:49 22-01-2025

Начиналось всё, с "я закончу конфликт, за один день"

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Шинник

15:38:27 22-01-2025

странно.
А когда-то заявлял что Он сам... и за 1 день... конфликт урегулирует

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Гость

16:06:04 22-01-2025

Задача упрощается. Теперь надо Киев за 100 дней.

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Игрик

16:19:25 22-01-2025

Трампу нужно понять одну вещь:
- чем больше противостояние России, тем больше по площади становится Россия)

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Лилия

16:55:53 22-01-2025

А если Киев не согласится на переговоры? Какие санкции для них введет США
Киев как будто всё пока устраивает🤷🏻

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Гость

17:35:08 22-01-2025

Вот приедет барин, барин нас рассудит...

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Гость

20:56:33 22-01-2025

Семь пятниц на неделе у "хозяина" данного слова: то брался урегулировать конфликт в течение суток, то даёт уже поручение уложиться хотя бы в сто дней!?..
Кремль-то не против переговоров на условиях признания экспроприированных у Незалежной кусков территорией Московии - это Киев, "забияка", артачится: ни в какую прогнуться не хочет! Так что адресовать "ультиматум" не москалям следует, а хохлам!

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Сэр Василий

21:28:05 22-01-2025

Устали уже от войн. Надоела ненависть. Правительство конфликтует, а страдает простой народ. Как среди русских, так и среди украинцев есть прекрасные люди и наоборот. Все народы должны дружить. Лучше бы на поле боя президенты выходили. Или Путин пусть поборется с зеленским на ринге. Так было бы проще. Также я призываю Русских и Барнаульцев, пожалуйста не конфликтуйте с соседями, не с прохожими. Не нападайте, не на прохожих с собаками. Также владельцев собак, прошу на поводке и если агрессивная и входит в список намордников пожалуйста, одевайте. Не допускайте нападения. И вы ненавистные к животным. Не любите не стоит причинять вред. Мы все временно на земле. Берегите свое здоровье и окружающих. Я ещё призываю вас к адекватности, вежливости. Анекдот : Люди просят у священника слова ободрения. "Батюшка, скажите, что-нибудь для души успокоения". Батюшка сказал "Вы все умрёте, хи хи хи". Прежде всего помните о Боге,нам всем придется отвечать за свои грехи. Не за соседа или прохожего, а за свои.

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Гость

07:22:49 23-01-2025

если Москва не согласится на переговоры --- а че Москве то не соглашаться, это на Украине принят закон, запрещающий переговоры. Пока они этот закон не отменят, можно хоть каждый день на переговоры соглашаться. А они не отменят, нафига тогда принимали, да и нацики тогда продленного порвут

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Гость

09:53:47 23-01-2025

Я полагаюсь только на нашу Российскую армию, а не на слова президента США.

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гость

10:17:35 23-01-2025

Трамп бизнесмен - ему нужен повод продолжить продавать оружие Украине. России со стороны США будут выдвинуты заранее кабальные условия на которые Россия не согласится. Это будет поводом для эскалации конфликта со стороны США.

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Гость

11:01:44 23-01-2025

гость (10:17:35 23-01-2025) Трамп бизнесмен - ему нужен повод продолжить продавать оружи... России со стороны США будут выдвинуты заранее кабальные условия --- а какая разница какие условия России будут выдвинуты, если Украина не отменит закон, запрещающий ей вести переговоры. Россия сколько надо еще может говорить, да мы бы с удовольствием, но Украина не идет на переговоры, у них закон запрещает

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