Трамп потребовал урегулировать конфликт на Украине за 100 дней
Ответственным за исполнение поручения президент США назначил Кита Келлога
22 января 2025, 15:14, ИА Амител
Флаг США / pxhere.com/ru/photo/122184
Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать российско-украинский конфликт за 100 дней, пишет WSJ.
По данным источников издания, "почти никто не думает", что Келлогу удастся это сделать.
"Скорее, говорят о том, что его назначение в качестве спецпредставителя является первым шагом для начала мирных переговоров, которые Трамп намерен контролировать сам", – сказано в публикации.
После вступления в должность президента США Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
15:36:49 22-01-2025
Начиналось всё, с "я закончу конфликт, за один день"
15:38:27 22-01-2025
странно.
А когда-то заявлял что Он сам... и за 1 день... конфликт урегулирует
16:06:04 22-01-2025
Задача упрощается. Теперь надо Киев за 100 дней.
16:19:25 22-01-2025
Трампу нужно понять одну вещь:
- чем больше противостояние России, тем больше по площади становится Россия)
16:55:53 22-01-2025
А если Киев не согласится на переговоры? Какие санкции для них введет США
Киев как будто всё пока устраивает🤷🏻
17:35:08 22-01-2025
Вот приедет барин, барин нас рассудит...
20:56:33 22-01-2025
Семь пятниц на неделе у "хозяина" данного слова: то брался урегулировать конфликт в течение суток, то даёт уже поручение уложиться хотя бы в сто дней!?..
Кремль-то не против переговоров на условиях признания экспроприированных у Незалежной кусков территорией Московии - это Киев, "забияка", артачится: ни в какую прогнуться не хочет! Так что адресовать "ультиматум" не москалям следует, а хохлам!
21:28:05 22-01-2025
Устали уже от войн. Надоела ненависть. Правительство конфликтует, а страдает простой народ. Как среди русских, так и среди украинцев есть прекрасные люди и наоборот. Все народы должны дружить. Лучше бы на поле боя президенты выходили. Или Путин пусть поборется с зеленским на ринге. Так было бы проще. Также я призываю Русских и Барнаульцев, пожалуйста не конфликтуйте с соседями, не с прохожими. Не нападайте, не на прохожих с собаками. Также владельцев собак, прошу на поводке и если агрессивная и входит в список намордников пожалуйста, одевайте. Не допускайте нападения. И вы ненавистные к животным. Не любите не стоит причинять вред. Мы все временно на земле. Берегите свое здоровье и окружающих. Я ещё призываю вас к адекватности, вежливости. Анекдот : Люди просят у священника слова ободрения. "Батюшка, скажите, что-нибудь для души успокоения". Батюшка сказал "Вы все умрёте, хи хи хи". Прежде всего помните о Боге,нам всем придется отвечать за свои грехи. Не за соседа или прохожего, а за свои.
07:22:49 23-01-2025
если Москва не согласится на переговоры --- а че Москве то не соглашаться, это на Украине принят закон, запрещающий переговоры. Пока они этот закон не отменят, можно хоть каждый день на переговоры соглашаться. А они не отменят, нафига тогда принимали, да и нацики тогда продленного порвут
09:53:47 23-01-2025
Я полагаюсь только на нашу Российскую армию, а не на слова президента США.
10:17:35 23-01-2025
Трамп бизнесмен - ему нужен повод продолжить продавать оружие Украине. России со стороны США будут выдвинуты заранее кабальные условия на которые Россия не согласится. Это будет поводом для эскалации конфликта со стороны США.
11:01:44 23-01-2025
гость (10:17:35 23-01-2025) Трамп бизнесмен - ему нужен повод продолжить продавать оружи... России со стороны США будут выдвинуты заранее кабальные условия --- а какая разница какие условия России будут выдвинуты, если Украина не отменит закон, запрещающий ей вести переговоры. Россия сколько надо еще может говорить, да мы бы с удовольствием, но Украина не идет на переговоры, у них закон запрещает