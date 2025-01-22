Трамп потребовал урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Ответственным за исполнение поручения президент США назначил Кита Келлога

22 января 2025, 15:14, ИА Амител

Флаг США / pxhere.com/ru/photo/122184

Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать российско-украинский конфликт за 100 дней, пишет WSJ.

По данным источников издания, "почти никто не думает", что Келлогу удастся это сделать.

"Скорее, говорят о том, что его назначение в качестве спецпредставителя является первым шагом для начала мирных переговоров, которые Трамп намерен контролировать сам", – сказано в публикации.

После вступления в должность президента США Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.