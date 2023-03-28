Трамп призвал американцев "молиться" после решения Путина

По его мнению, власти США сегодня играют с "большими вещами"

28 марта 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцам нужно молиться после решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

"Как я и предсказывал, теперь мы играем с "большими вещами". Эту ситуацию вызвали мы – это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", – указал Трамп.

Напомним, Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Уже переоборудовали самолёты, вскоре экипажи начнут обучение. Летом закончат строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия.