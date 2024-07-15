Медведев предрек Трампу победу на выборах президента США, "если не убьют"

По его мнению, покушение стало для Трампа судьбоносным

15 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа, указав, что инцидент стал переломным в политической карьере кандидата в лидеры Штатов.

"Теперь он уже победил. Если его не убьют", – написал Медведев в соцсети X.

Напомним, Трамп получил ранение в ухо во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, он выстрелил в сторону сцены несколько раз. Погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. В этот же день Трамп выступил с заявлением.

По мнению экспертов, теперь Трамп точно станет следующим президентом Штатов. Если, конечно, совсем скоро не появится более меткий стрелок. Что говорят и пишут в мире о покушении на Дональда Трампа, читайте в материале amic.ru.