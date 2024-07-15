Медведев предрек Трампу победу на выборах президента США, "если не убьют"
По его мнению, покушение стало для Трампа судьбоносным
15 июля 2024, 10:00, ИА Амител
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа, указав, что инцидент стал переломным в политической карьере кандидата в лидеры Штатов.
"Теперь он уже победил. Если его не убьют", – написал Медведев в соцсети X.
Напомним, Трамп получил ранение в ухо во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, он выстрелил в сторону сцены несколько раз. Погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. В этот же день Трамп выступил с заявлением.
По мнению экспертов, теперь Трамп точно станет следующим президентом Штатов. Если, конечно, совсем скоро не появится более меткий стрелок. Что говорят и пишут в мире о покушении на Дональда Трампа, читайте в материале amic.ru.
10:06:03 15-07-2024
поперли валом версии что это постановка - и стрелок лох, и видели как он по крыше лез и не обратили вниманиея, и летящую пулю сфотали, и в ухе петарду разглядели...
не, в такое мутной водице и с такими ставками что-то точно сказать нереально.
плюваем семки и наблюдаем...
10:13:26 15-07-2024
А ведь мы когда-то считали, что он действительно отличный вариант на роль президента, возможно у нас и не было выбора особо. Но страдаем мы за свои же поступки, скажут ещё раз выберем
10:18:22 15-07-2024
"если не убьют" --- ключевые слова
10:21:24 15-07-2024
Быстро Трамп нырнул под трибуну.Быстрее возраст не позволил.А вот когда в Рейгана пульнули шесть раз,тот обернулся на звуки выстрелов.Видимо,сыграла бывшая профессия актера в ковбойских фильмах.А стрелял в него слегка помешанный Джон Хинкли.Тот сильно полюбил актрису Джоди Фостер и хотел чтобы она на него обратила внимание.Не знал он,что она лезбиянка,дурачок.
10:44:54 15-07-2024
Гость (10:21:24 15-07-2024) Быстро Трамп нырнул под трибуну.Быстрее возраст не позволил.... Я тоже на реакцию Трампа обратил внимание. Ухо прострелили насквозь, а он быстро среагировал. Байден бы долго стоял соображал, что это было. Пока бы не повалили или еще одна бы не прилетела в голову. Зрители, кстати, вообще не среагировали, хотя 5 выстрелов было, не видно, чтобы после первого кто то нырнул на пол, как Трамп. Поэтому 1 погибший и 2 тяжело раненых
10:48:33 15-07-2024
Гость (10:21:24 15-07-2024) Быстро Трамп нырнул под трибуну.Быстрее возраст не позволил.... говорят, что есть у амеровских кандидатов программа "доживи до выборов". спецподготовка, все дела. в том числе тренируется умение вертеть бошкой во время вытуплений - не как в матрице, конечно, но что-то типа того. а трамп кандидат бывалый, только полысел слегка - полысеешь с таким неблагодарным электоратом.
10:33:31 15-07-2024
вчера смотрел инциденты с президентами сша на которых удачно покушались.
дикари-с...
11:00:41 15-07-2024
внимательно прочитал текст новости.
фраза "Если, конечно, совсем скоро не появится более меткий стрелок. " озадачила.
не совсем понятно словосочетание "совсем скоро".
дам явно что-то знает...
11:01:22 15-07-2024
Стреляющие соединенные штаты.
11:43:15 15-07-2024
Покушение на Трампа практически полная копия сцены из сериала Области тьмы !!!)
там он просчитал траекторию пули что бы она его задела и не убила, а по итогу это сыграло ему в плюс во время выборов и он победил.потому что народ его поддержал за такое !)
13:36:29 15-07-2024
"Ходил в меня влюблённый весь слабый женский пол.Эй,ты незастрелённый,давай-ка на укол."
14:06:28 15-07-2024
"По словам Трампа, после раздавшихся выстрелов агенты Секретной службы сильно прижали его к земле, пытаясь защитить. На видео покушения слышно, как экс-президент говорит: «Подождите, я хочу получить свою обувь».
«Агенты ударили меня так сильно, что у меня слетели ботинки, а они мне жмут», — рассказал Трамп с улыбкой."
не застрелили - так чуть секурити в чернозем не втоптала...
вот чудом выжил просто.
17:15:05 15-07-2024
Хорошую театральную сцену разыграли, очень все удачно провернули, теперь рейтинг Трампа попрет как на дрожжах. А потери - лес рубят ....