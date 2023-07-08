США дадут Украине кассетные боеприпасы, заявили в Белом доме

Киев якобы пообещал использовать это оружие "очень осторожно"

08 июля 2023, 14:30, ИА Амител

Белый дом / Фото: unsplash.com

США передадут Украине кассетные боеприпасы, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, Киеву уже поставили "историческое количество" некассетных боеприпасов, и их производство сейчас наращивают внутри страны.

"Но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок [в виде кассетных боеприпасов]", – сказал он.

При этом Украина якобы предоставила "письменные гарантии", что будет использовать это оружие "очень осторожно", чтобы минимизировать риск для населения, отметил Салливан.

Чем опасны кассетные боеприпасы?

При применении кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и выпускают множество маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, равной площади нескольких футбольных полей. В 2008 году более ста государств подписали международную Конвенцию, запрещающую использование, передачу, производство и хранение таких боеприпасов. США, Украина и Россия этот документ не подписывали.