США дадут Украине кассетные боеприпасы, заявили в Белом доме
Киев якобы пообещал использовать это оружие "очень осторожно"
08 июля 2023, 14:30, ИА Амител
США передадут Украине кассетные боеприпасы, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
По его словам, Киеву уже поставили "историческое количество" некассетных боеприпасов, и их производство сейчас наращивают внутри страны.
"Но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок [в виде кассетных боеприпасов]", – сказал он.
При этом Украина якобы предоставила "письменные гарантии", что будет использовать это оружие "очень осторожно", чтобы минимизировать риск для населения, отметил Салливан.
Чем опасны кассетные боеприпасы?
При применении кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и выпускают множество маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, равной площади нескольких футбольных полей. В 2008 году более ста государств подписали международную Конвенцию, запрещающую использование, передачу, производство и хранение таких боеприпасов. США, Украина и Россия этот документ не подписывали.
14:56:53 08-07-2023
США с помощью украинцев уничтожает и украинцев, и русских. Не надо об этом забывать.
01:34:43 09-07-2023
Гость (14:56:53 08-07-2023) США с помощью украинцев уничтожает и украинцев, и русских. Н... Ну и какая бандеровская сволочь минусует?
14:51:52 09-07-2023
Гость (01:34:43 09-07-2023) Ну и какая бандеровская сволочь минусует?... Как много бандеровской падали среди читателей Амика.
18:35:30 08-07-2023
А наши шесть друзей чем дедушку порадуют?
21:10:29 08-07-2023
Гость (18:35:30 08-07-2023) А наши шесть друзей чем дедушку порадуют?... хороводом
09:59:38 09-07-2023
Почему-то наши политики или не знают, или не хотят знать знаменитые в кавычках слова Трумена, сказанные в 1941 году после нападения фашистской и нацистской Европы во главе с Германией на СССР.Он сказал примерно так, мол, если мы увидим, что будут побеждать немцы, США будут помогать России; если будут побеждать русские, США будут помогать немцам.Главное, чтоб они били больше друг друга. Это же кредо англосаксов для любых стран и во все времена, в том числе для России и Украины.США - всемирная банда, страна убийц и лицемеров,как вообще можно им верить? Как можно вообще верить другим странам, например, Эрдогану.А мы Турции южный поток, хаб и т.п.Усиливаем потенциального врага России.
14:47:37 09-07-2023
есть понятие бумеранга эти кассетные боеприпасы по США же и прилетят