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Трамп заявил, что Крым останется в составе России

Зеленский это понимает, отметил американский лидер

26 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера журналу Time.

"Крым останется у России. И Зеленский это понимает", – сказал Трамп.

По словам американского президента, "все понимают", что Крым давно в составе РФ. Трамп также подчеркнул, что большинство людей в Крыму говорят на русском.

При этом глава Белого дома не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими в рамках итогового урегулирования. По его мнению, "нужно говорить только про Крым".

Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

США Россия Политика Крым Дональд Трамп

Комментарии 8

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Гость

09:00:06 26-04-2025

Конечно, вот итог СВО - Трамп признает Крым российским. 3 года спецоперации ради этого.

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Гость

14:58:46 26-04-2025

Гость (09:00:06 26-04-2025) Конечно, вот итог СВО - Трамп признает Крым российским. 3 го... Ради "признания" трампа )

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Гость

09:01:12 26-04-2025

У нас были границы 1945 года. Зачем отдали.

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Гость

09:01:42 26-04-2025

У нас были границы 1945 года. Зачем отдали.

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Гость

09:16:29 26-04-2025

А без него мы не знали этого? 😂

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Гость

09:22:49 26-04-2025

Спасибо,ДРУГ!!!

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Гость

09:26:56 26-04-2025

Спасибо тебе!!! Дядюшка Трамп!...
За щедрость твою...! За заботу...!

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Гость

09:50:39 26-04-2025

Уси-пуси...
Спаситель наш!?...
Донульдашенька Трмпововивеч...

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