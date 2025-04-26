Трамп заявил, что Крым останется в составе России
Зеленский это понимает, отметил американский лидер
26 апреля 2025, 08:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера журналу Time.
"Крым останется у России. И Зеленский это понимает", – сказал Трамп.
По словам американского президента, "все понимают", что Крым давно в составе РФ. Трамп также подчеркнул, что большинство людей в Крыму говорят на русском.
При этом глава Белого дома не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими в рамках итогового урегулирования. По его мнению, "нужно говорить только про Крым".
Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
09:00:06 26-04-2025
Конечно, вот итог СВО - Трамп признает Крым российским. 3 года спецоперации ради этого.
14:58:46 26-04-2025
Гость (09:00:06 26-04-2025) Конечно, вот итог СВО - Трамп признает Крым российским. 3 го... Ради "признания" трампа )
09:01:12 26-04-2025
У нас были границы 1945 года. Зачем отдали.
09:01:42 26-04-2025
У нас были границы 1945 года. Зачем отдали.
09:16:29 26-04-2025
А без него мы не знали этого? 😂
09:22:49 26-04-2025
Спасибо,ДРУГ!!!
09:26:56 26-04-2025
Спасибо тебе!!! Дядюшка Трамп!...
За щедрость твою...! За заботу...!
09:50:39 26-04-2025
Уси-пуси...
Спаситель наш!?...
Донульдашенька Трмпововивеч...