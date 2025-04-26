Зеленский это понимает, отметил американский лидер

26 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера журналу Time.

"Крым останется у России. И Зеленский это понимает", – сказал Трамп.

По словам американского президента, "все понимают", что Крым давно в составе РФ. Трамп также подчеркнул, что большинство людей в Крыму говорят на русском.

При этом глава Белого дома не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими в рамках итогового урегулирования. По его мнению, "нужно говорить только про Крым".

Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.