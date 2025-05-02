Трамп заявил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне

Американский президент объявил 8 мая Днем Победы

02 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что США сделали намного больше других стран для победы во Второй мировой войне, и объявил 8 мая Днем Победы.

"Многие наши союзники отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, – намного больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем Победы в Первой мировой", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что США победили в обеих мировых войнах и никакая из стран не приблизилась к Штатам "по силе, храбрости и военному мастерству".

Ранее Трамп допустил, что может встать на сторону Украины.