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Трамп заявил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне

Американский президент объявил 8 мая Днем Победы

02 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что США сделали намного больше других стран для победы во Второй мировой войне, и объявил 8 мая Днем Победы.

"Многие наши союзники отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, – намного больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем Победы в Первой мировой", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что США победили в обеих мировых войнах и никакая из стран не приблизилась к Штатам "по силе, храбрости и военному мастерству".

Ранее Трамп допустил, что может встать на сторону Украины.

Комментарии 6

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Гость

14:00:38 02-05-2025

Ну для начала скажем, что во-первых Америка и Англия сделали все что бы эта война вообще произошла!!!...
А потом уже всё что хочет, то пусть и говорит...

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dok_СФ

21:24:03 02-05-2025

Блин, где-то пропаганды нахватался.., хорошо если Голливуд, а если зеля..

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Олег

22:40:28 02-05-2025

Сказочный.....чудак!

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Гость

22:49:18 02-05-2025

Как он смог привязать май 1945 к окончанию второй ВМВ(((

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Гость

10:35:38 03-05-2025

да что с него взять,он полоумный ,но хитрый и подлый.

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Гость

14:16:04 03-05-2025

В общем-то он прав. Плодами ВМВ больше всего воспользовались Штаты, произведя передел Европы да и всего мира, потеряв при этом минимум своих граждан. СССР в этом действе сыграл роль расходного материала, к сожалению.

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