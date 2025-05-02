Трамп заявил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне
Американский президент объявил 8 мая Днем Победы
02 мая 2025, 13:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что США сделали намного больше других стран для победы во Второй мировой войне, и объявил 8 мая Днем Победы.
"Многие наши союзники отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, – намного больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем Победы в Первой мировой", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что США победили в обеих мировых войнах и никакая из стран не приблизилась к Штатам "по силе, храбрости и военному мастерству".
Ранее Трамп допустил, что может встать на сторону Украины.
14:00:38 02-05-2025
Ну для начала скажем, что во-первых Америка и Англия сделали все что бы эта война вообще произошла!!!...
А потом уже всё что хочет, то пусть и говорит...
21:24:03 02-05-2025
Блин, где-то пропаганды нахватался.., хорошо если Голливуд, а если зеля..
22:40:28 02-05-2025
Сказочный.....чудак!
22:49:18 02-05-2025
Как он смог привязать май 1945 к окончанию второй ВМВ(((
10:35:38 03-05-2025
да что с него взять,он полоумный ,но хитрый и подлый.
14:16:04 03-05-2025
В общем-то он прав. Плодами ВМВ больше всего воспользовались Штаты, произведя передел Европы да и всего мира, потеряв при этом минимум своих граждан. СССР в этом действе сыграл роль расходного материала, к сожалению.