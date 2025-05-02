Советские войска в тексте называют "оккупационными"

02 мая 2025, 12:30, ИА Амител

Родина-мать / Фото: Dmitry Ant / unsplash.com

Учебник по истории Молдавии для старших классов, описывающий события Второй мировой войны с точки зрения румын, называет Сталинградскую битву "катастрофой". Об этом сообщает РИА Новости.

Молдавская общественность уже негодовала из-за того, что в учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун заверил, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.

Авторы учебника посвятили целый раздел участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника Адольфа Гитлера. Старшеклассникам предлагается в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также оправдать "жертвы румынской армии". Так, авторы учебника утверждают, что "сталинградская катастрофа привела к выводу [румынских] войск с Кавказа".

Авторы игнорируют тот факт, что воевавшие за фашистов румынские войска оказались на территории Молдавии в качестве оккупантов. Согласно тексту учебника, "румынские войска сражались на румынской земле, освободив Бессарабию и север Буковины".

"Освобождение молдавской земли от фашистских захватчиков Советской армией обозначено в виде "серьезной проблемы", с которой столкнулось руководство Румынии", – пишет агентство.

Лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что учебник – это часть программы оправдания нацизма, запущенная в Молдавии еще в 1990-х годах и достигшая особого размаха в последние пять лет.

В тексте прямо говорится, что советские войска были "оккупационными", а румынские – "войсками освобождения".