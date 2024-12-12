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Трамваи и троллейбусы в Барнауле снова ходят по прежним маршрутам

Из-за крупного пожара часть Барнаула осталась без света

12 декабря 2024, 21:10, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в связи с аварийным отключением света в части города изменялись схемы движения электротранспорта. Сейчас его восстановили по прежним маршрутам, сообщает городская администрация.

Свет отключили в связи с крупным пожаром на складе стройматериалов в 9-м Заводском проезде.

Где в Барнауле нет света?

Подачу электроэнергии ограничили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Участок отключения света ограничен следующими улицами:

  • Юрина;
  • Малахова;
  • Исакова;
  • Антона Петрова;
  • Островского;
  • Северо-Западная.

Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.

Барнаул Транспорт общественный транспорт чрезвычайное происшествие
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Комментарии 2

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Musik

21:18:08 12-12-2024

Ремень на дворе - до КБ сходить и в постельку.

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Змей

22:13:20 12-12-2024

Городу нужны дизельные трамваи и троллейбусы на такой случай. Когда-то такие ходили в Грузии

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