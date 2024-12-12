Трамваи и троллейбусы в Барнауле снова ходят по прежним маршрутам
Из-за крупного пожара часть Барнаула осталась без света
12 декабря 2024, 21:10, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле в связи с аварийным отключением света в части города изменялись схемы движения электротранспорта. Сейчас его восстановили по прежним маршрутам, сообщает городская администрация.
Свет отключили в связи с крупным пожаром на складе стройматериалов в 9-м Заводском проезде.
Где в Барнауле нет света?
Подачу электроэнергии ограничили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Участок отключения света ограничен следующими улицами:
- Юрина;
- Малахова;
- Исакова;
- Антона Петрова;
- Островского;
- Северо-Западная.
Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.
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21:18:08 12-12-2024
Ремень на дворе - до КБ сходить и в постельку.
22:13:20 12-12-2024
Городу нужны дизельные трамваи и троллейбусы на такой случай. Когда-то такие ходили в Грузии