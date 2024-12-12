Трамваи и троллейбусы в Барнауле снова ходят по прежним маршрутам

Из-за крупного пожара часть Барнаула осталась без света

12 декабря 2024, 21:10, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в связи с аварийным отключением света в части города изменялись схемы движения электротранспорта. Сейчас его восстановили по прежним маршрутам, сообщает городская администрация.

Свет отключили в связи с крупным пожаром на складе стройматериалов в 9-м Заводском проезде.

Где в Барнауле нет света?

Подачу электроэнергии ограничили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Участок отключения света ограничен следующими улицами:

Юрина;

Малахова;

Исакова;

Антона Петрова;

Островского;

Северо-Западная.

Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.