Где в Барнауле отключили свет в связи с крупным пожаром?
Без электроэнергии остались около 62 тысяч человек
12 декабря 2024, 20:43, ИА Амител
В Барнауле в связи с крупным пожаром в 9-м Заводском проезде часть улиц отключили от подачи электроэнергии. Об этом на оперативном совещании сообщил замглавы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин.
Где в Барнауле нет света?
Подачу электроэнергии ограничили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Территория отключения света ограничена следующими улицами:
- Юрина;
- Малахова;
- Исакова;
- Антона Петрова;
- Островского;
- Северо-Западная.
Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.
"Под ограничение попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тысяч человек", – сообщил Лисин.
"Россети Сибирь" ведут аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи в Барнауле.
Одну линию отключили для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения".
21:17:35 12-12-2024
Где 9 заводской проезд , и где все эти адреса?! Почему ЗАРАНЕЕ не сделать так, чтобы отключения были бы минимальные! Ещё и ветер собирается сдуть что-нибудь.
06:51:52 13-12-2024
Светлана (21:17:35 12-12-2024) Где 9 заводской проезд , и где все эти адреса?! Почему ЗА... Заранее это когда? предсказателя нанять , чтобы о планируемых пожарах предупреждал за неделю? И главное ЧТО нужно было сделать? Истерику закатили, как будто у вас на неделю свет отключили
06:27:07 13-12-2024
Амик, разъясните термин "перекрытие изоляции по продуктам горения". Некоторым важно понимать написанное.
08:05:21 13-12-2024
Гость (06:27:07 13-12-2024) Амик, разъясните термин "перекрытие изоляции по продуктам го... Правильно было бы просто сказать "перекрытие изоляции продуктами горения", без ПО, но, видимо, постеснялись исправить безграмотный жаргон специалиста, давшего интервью.