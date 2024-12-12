Где в Барнауле отключили свет в связи с крупным пожаром?

Без электроэнергии остались около 62 тысяч человек

12 декабря 2024, 20:43, ИА Амител

Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com

В Барнауле в связи с крупным пожаром в 9-м Заводском проезде часть улиц отключили от подачи электроэнергии. Об этом на оперативном совещании сообщил замглавы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин.

Где в Барнауле нет света?

Подачу электроэнергии ограничили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Территория отключения света ограничена следующими улицами:

Юрина;

Малахова;

Исакова;

Антона Петрова;

Островского;

Северо-Западная.

Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.

"Под ограничение попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тысяч человек", – сообщил Лисин.

"Россети Сибирь" ведут аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи в Барнауле.

Одну линию отключили для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения".