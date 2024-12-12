НОВОСТИПроисшествия

Где в Барнауле отключили свет в связи с крупным пожаром?

Без электроэнергии остались около 62 тысяч человек

12 декабря 2024, 20:43, ИА Амител

Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com
Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com

В Барнауле в связи с крупным пожаром в 9-м Заводском проезде часть улиц отключили от подачи электроэнергии. Об этом на оперативном совещании сообщил замглавы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин.

Где в Барнауле нет света?

Подачу электроэнергии ограничили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Территория отключения света ограничена следующими улицами:

  •  Юрина;
  • Малахова;
  • Исакова;
  • Антона Петрова;
  • Островского;
  • Северо-Западная.

Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.

"Под ограничение попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тысяч человек", – сообщил Лисин.

"Россети Сибирь" ведут аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи в Барнауле.

Одну линию отключили для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения".

Барнаул Происшествия чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: В Барнауле пропали вода и свет после крупного пожара

Комментарии 4

Avatar Picture
Светлана

21:17:35 12-12-2024

Где 9 заводской проезд , и где все эти адреса?! Почему ЗАРАНЕЕ не сделать так, чтобы отключения были бы минимальные! Ещё и ветер собирается сдуть что-нибудь.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:51:52 13-12-2024

Светлана (21:17:35 12-12-2024) Где 9 заводской проезд , и где все эти адреса?! Почему ЗА... Заранее это когда? предсказателя нанять , чтобы о планируемых пожарах предупреждал за неделю? И главное ЧТО нужно было сделать? Истерику закатили, как будто у вас на неделю свет отключили

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:27:07 13-12-2024

Амик, разъясните термин "перекрытие изоляции по продуктам горения". Некоторым важно понимать написанное.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:21 13-12-2024

Гость (06:27:07 13-12-2024) Амик, разъясните термин "перекрытие изоляции по продуктам го... Правильно было бы просто сказать "перекрытие изоляции продуктами горения", без ПО, но, видимо, постеснялись исправить безграмотный жаргон специалиста, давшего интервью.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров