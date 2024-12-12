Когда в Барнауле восстановится водоснабжение и появится свет?
На восстановление понадобится часа полтора
12 декабря 2024, 19:46, ИА Амител
Лампочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/548225
На восстановление водоснабжения и подачу электроэнергии в Барнауле понадобится около полутора часов, сообщили amic.ru в Единой дежурной диспетчерской службе города.
"Водоснабжение восстанавливается после отключения насосов. Что касается электроэнергии, то на восстановление понадобится часа полтора", – рассказали в управлении гражданской обороны.
Напомним, вечером 12 декабря во многих барнаульских домах резко пропали вода и электричество.
Читайте также в сюжете: В Барнауле пропали вода и свет после крупного пожара
20:04:34 12-12-2024
а чем причина то,почему не озвучили
20:52:34 12-12-2024
гость (20:04:34 12-12-2024) а чем причина то,почему не озвучили... тыщу раз уже написали, что крупный пожар
21:32:44 12-12-2024
Подарок к дню Конституции.