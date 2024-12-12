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Когда в Барнауле восстановится водоснабжение и появится свет?

На восстановление понадобится часа полтора

12 декабря 2024, 19:46, ИА Амител

Лампочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/548225
Лампочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/548225

На восстановление водоснабжения и подачу электроэнергии в Барнауле понадобится около полутора часов, сообщили amic.ru в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Водоснабжение восстанавливается после отключения насосов. Что касается электроэнергии, то на восстановление понадобится часа полтора", – рассказали в управлении гражданской обороны.

Напомним, вечером 12 декабря во многих барнаульских домах резко пропали вода и электричество.

Барнаул чрезвычайное происшествие
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Комментарии 3

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гость

20:04:34 12-12-2024

а чем причина то,почему не озвучили

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Элен без ребят

20:52:34 12-12-2024

гость (20:04:34 12-12-2024) а чем причина то,почему не озвучили... тыщу раз уже написали, что крупный пожар

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Гость

21:32:44 12-12-2024

Подарок к дню Конституции.

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