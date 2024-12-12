На восстановление понадобится часа полтора

12 декабря 2024, 19:46, ИА Амител

Лампочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/548225

На восстановление водоснабжения и подачу электроэнергии в Барнауле понадобится около полутора часов, сообщили amic.ru в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Водоснабжение восстанавливается после отключения насосов. Что касается электроэнергии, то на восстановление понадобится часа полтора", – рассказали в управлении гражданской обороны.

Напомним, вечером 12 декабря во многих барнаульских домах резко пропали вода и электричество.