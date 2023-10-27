Трамвай и грузовик столкнулись в Бийске
В результате ДТП пострадала водитель электротранспорта
27 октября 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
В Бийске произошло столкновение грузовика с трамваем, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Инцидент случился 27 октября вблизи дома № 93 по улице Васильева. После ДТП за медпомощью обращалась водитель электротранспорта. Ведомство проводит проверку.
В Барнауле утром 27 октября автомобилист сбил девушку на улице Власихинской.
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